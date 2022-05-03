Верховная Рада одобрила запрет деятельности пророссийских партий

Верховная Рада Украины во вторник одобрила законопроект о запрете деятельности партий, признанных пророссийскими. Законопроект поддержали 330 депутатов Верховной Рады, в том числе некоторые члены бывшей фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая считалась пророссийской. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что закон предусматривает запрет партий, если их программные цели или действия направлены на оправдание или отрицание вооружённой агрессии России против Украины. В том числе речь может идти об отрицании того, что российские военные оккупируют украинские территории, или об определении российских военных и поддерживаемых ими сил как "ополченцев" или "вежливых людей". Перечня партий, которые могут попасть под запрет, в законе нет, их определит суд.
В конце марта Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность ряда партий на время военного положения, обосновав своё решение их пророссийской позицией. После этого 25 членов распущенной фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь” создали в Верховной Раде депутатскую группу “Платформа за жизнь и мир”.
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