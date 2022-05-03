Верховная Рада одобрила запрет деятельности пророссийских партий

Верховная Рада Украины во вторник одобрила законопроект о запрете деятельности партий, признанных пророссийскими. Законопроект поддержали 330 депутатов Верховной Рады, в том числе некоторые члены бывшей фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая считалась пророссийской. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила , что закон предусматривает запрет партий, если их программные цели или действия направлены на оправдание или отрицание вооружённой агрессии России против Украины. В том числе речь может идти об отрицании того, что российские военные оккупируют украинские территории, или об определении российских военных и поддерживаемых ими сил как "ополченцев" или "вежливых людей". Перечня партий, которые могут попасть под запрет, в законе нет, их определит суд.