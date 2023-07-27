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Верховная рада отозвала мандат отдыхавшего на Мальдивах депутата

Юрий Аристов

Украинский парламент отозвал мандат депутата, замеченного на отдыхе на Мальдивах. Выезд должностных лиц и мужчин призывного возраста из страны запрещён. Голосование прошло 27 июля, 320 человек проголосовали за, двое воздержались, голосов против не было.

48-летний Юрий Аристов был избран в Верховную раду от пропрезидентской партии "Слуга народа". Он был заместителем главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Украинские спецслужбы выяснили, что он отсутствовал в стране с 5 июня по 22 июля.

Публикация об отдыхе депутата вышла вечером 24 июля. На следующий день он подал заявление о сложении мандата, рассказывает Украинская служба Радио Свободла.

Он стал подозреваемым по уголовному делу о служебном подлоге, в его квартире прошли обыски, СБУ опубликовала фотографию его паспорта с отметкой о въезде и выезде на Мальдивы. Бывшему депутату грозит до 3 лет лишения свободы.

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