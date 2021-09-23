Верховная рада приняла законопроект об олигархах

Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект об олигархах, предложенный ранее президентом Владимиром Зеленским. За принятие документа высказались 279 депутатов при необходимых 226. В поддержку законопроекта голосовали почти все представители президентской партии "Слуга народа", у которой в Раде большинство. Оппозиция – как сторонники бывшего президента Петра Порошенко, так и считающаяся пророссийской "Оппозиционная платформа за жизнь" – была против.

Законопроект устанавливает определение "олигарха" – это человек, имеющий значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Олигархами будут называть людей, которые соответствуют не менее трём прописанным в законе критериям:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд поддерживает или усиливает такое положение;

при этом подтверждённая стоимость его активов должна превышать 2 миллиарда 270 млн гривен (около 80 млн долларов).

Решение о том, кто является олигархом, будет принимать Совет национальной безопасности и обороны. Он будет также вести реестр олигархов. Людям из этого реестра будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий, они должны будут отчитываться о своих встречах с госслужащими и выполнять ещё ряд требований.

Оппозиция опасается, что закон будет применяться против политических оппонентов действующих властей – в частности, в соответствии с ним олигархом может быть признан бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко, крупный бизнесмен.

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков, который считал законопроект неготовым к рассмотрению, находится на самоизоляции из-за COVID-19 и не вёл заседание Рады. Разумкова публично критиковали представители "Слуги народа", в прессе появились сообщения о том, что возможна его отставка.

Олигархами в России, Украине и других странах традиционно называют людей, имеющих значительные активы и оказывающих влияние на политику. При этом украинские олигархи – к числу которых в разное время относили Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Медведчука, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, Петра Порошенко и других – как правило, поддерживают разные политические силы.