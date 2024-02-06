Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная рада Украины на заседании во вторник утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине в связи с российским широкомасштабным вторжением.

За продление действия военного положения, введённого 24 февраля 2022 года, проголосовали 335 депутатов, голосов против не было. Военное положение продлено до 13 мая 2024 года, вместе с ним продлена и мобилизация.

Голосование, по сути, носило формальный характер, поскольку ни одна из политических сил в Украине не выступает за завершение действия военного положения на фоне продолжающейся войны. Продление военного положения помимо прочего означает, что выборы президента Украины не состоятся в предусмотренный законом срок – в марте. Полномочия президента Владимира Зеленского автоматически будут продлены, хотя его 5-летний срок полномочий в мае завершается. Выборы по закону можно будет провести только по завершении военного положения.

В среду, как ожидается, украинский парламент в первом чтении рассмотрит бурно обсуждающийся в обществе законопроект о воинском учёте и мобилизации, который должен упорядочить критерии призыва по мобилизации и во многом их ужесточить – в частности, тем, кто не встанет на воинский учёт или проигнорирует повестку, предлагается ограничивать ряд прав.