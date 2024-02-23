Верховная рада Украины приняла закон о демобилизации срочников

Верховная рада Украины в пятницу приняла закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. За проголосовали 319 человек, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Документ предусматривает возможность во время действия в Украине военного положения увольнения в запас призывников, которые отслужили установленные сроки, но не могли уйти в запас из-за действия военного положения.

Комитет по вопросам национальной безопасности внес в окончательную редакцию законопроекта норму об обязательной отсрочке от мобилизации для срочников в течение 12 месяцев после увольнения.