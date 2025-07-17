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Верховная Рада утвердила Юлию Свириденко на посту премьера

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко

Верховная Рада утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

"За" проголосовали 262 депутата, "против" – 22, воздержались – 26, еще 22 депутата Рады не голосовали.

Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский. Также Юлия Свириденко ответила на вопросы депутатов.

14 июля Зеленский предложил занимавшей тогда пост министра экономики Украины Свириденко возглавить правительство и "существенно обновить его работу". "Обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство вооружения. С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и значительно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский 14 июля в социальных сетях по поводу встречи со Свириденко.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку, опубликовав соответствующее заявление. Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны.

16 июля Верховная Рада отправила правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в отставку. С этого момента и до назначения нового правительства все министры имеют статус "исполняющих обязанности".

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