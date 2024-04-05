Верховный суд Башкортостана оставил Ольгу Комлеву в СИЗО

Верховный суд Башкортостана отклонил апелляцию на арест активистки и журналистки RusNews Ольги Комлевой по уголовному делу об участии в экстремистском сообществе. Речь идёт об основанном Алексеем Навальным Фонде борьбы с коррупцией. Комлева останется в СИЗО до 27 мая. Об этом пишет RusNews.

Группа поддержки Комлевой принесла на заседание поручительства за журналистку, но прокурор проигнорировал просьбу взять их.

Защита журналистки заявила, что не согласна с решением суда и будет его обжаловать. "Волонтёрство не является “экстремистской” деятельностью. ФБК была зарегистрированной и законной организацией в то время, в которое ей предъявляют" сотрудничество с фондом, заявил адвокат Михаил Лаврентьев.

Ольге Комлевой 45 лет. До запрета организаций, созданных Алексеем Навальным, она работала волонтёром в уфимском штабе политика. В 2021 году активистку штрафовали за участие в митингах в поддержку Навального.

Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews, освещая для него протестные акции, в частности – январские массовые протесты в башкирском городе Баймак, которые были вызваны приговором в отношении экологического активиста Фаиля Алсынова.

О задержании Комлевой стало известно27 марта. Её увезли в Следственный комитет под предлогом принудительного привода на допрос по делу ФБК. Уже в отделе Следственного комитета активистке предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе. На следующий день её арестовали.