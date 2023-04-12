Верховный суд Башкортостана снизил наказание защитникам Куштау

Верховный суд Башкортостана снизил наказание участникам акций в защиту шихана Куштау Ильнуру Кинисарову и Раилю Абкадирову сократив их условные сроки. Об этом сообщает RusNews.

Абкадирову снизили наказание с семи лет до трёх лет и шести месяцев условно, а также назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кинисарову - с трёх лет и двух месяцев до трёх лет и одного месяца условно. Ещё одному осуждённому, Рустему Аманову, суд оставил прежний срок - три года условно.

Активистов обвиняли в "приготовлении к совершению хулиганства по мотивам национальной ненависти, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Кроме того, Кинисарова также обвиняли по статье о "незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия", а Абкадирова по статье о "незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств".

По версии следствия, осуждённые собирались по мотивам национальной ненависти устроить на территории Кармаскалинского района Башкортостана "акты устрашения лиц армянской национальности". Для этого 7 ноября 2020 года они якобы поехали в село Кармаскалы, но были задержаны сотрудниками спецназа "Гром" МВД по Башкортостану и сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Активисты утверждали, что при задержании к ним применяли грубую физическую силу и избивали. В ответ на подобные сообщения, сотрудники правоохранительных органов, якобы угрожали дальнейшими преследованиями, в том числе уголовными делами.

Прокуратура требовала приговорить Абкадирова к шести годам лишения свободы и штрафу в 80 тысяч рублей, Кинисарова - к пяти годам, Аманова - к трём годам четырем месяцам лишения свободы. Обвиняемые свою вину не признали. Они настаивают ,что уголовное дело против них - это месть за активную общественную и экологическую позицию, в том числе за их участие в защите шихана Куштау.