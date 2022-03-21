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Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram в стране. Об этом сообщает местный портал Globo со ссылкой на решение. Судья Александр де Мораес, который ранее утвердил решение о блокировке, заявил, что Telegram выполнил требования властей.

В частности, назначен официальный представитель компании в Бразилии, заблокирован телеграм-канал "Клаудио Лесса", который связан, по мнению бразильских властей, с распространением фейковых новостей. Кроме того, удалены ссылки на официальном телеграм-канале президента Бразилии Жаира Болсонару, которые, как уверяли власти, позволяют скачать конфиденциальные документы.

Верховный федеральный суд предписал заблокировать мессенджер 18 марта после того, как компания не выполнила его требование о блокировке профилей, распространяющих, по данным властей, ложную информацию. Среди таких аккаунтов был, в частности, назван телеграм-канал, принадлежащий блогеру Аллану душ Сантуша, одному из ближайших союзников президента Жаира Болсонару. В отношении блогера сейчас расследуется дело о распространении фейковых новостей и нападении на судей. Президент Бразилии Болсонару назвал блокировку неприемлемой.

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