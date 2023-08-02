Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу журналиста Ивана Сафронова на приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сафронов в нём не участвовал. Это была последняя инстанция куда он мог обратиться с обжалованием решений нижестоящих судов.
- Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.
- 22 сентября 2022 года суд признал Сафронова виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признал.
- Незадолго до вынесения приговора издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Демури Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивал на этом.
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