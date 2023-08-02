Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу журналиста Ивана Сафронова на приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сафронов в нём не участвовал. Это была последняя инстанция куда он мог обратиться с обжалованием решений нижестоящих судов.