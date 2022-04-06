Верховный суд отменил приговор 1935 года трём сотрудникам НКВД

Президиум Верховного суда России отменил за отсутствием состава преступления обвинительный приговор 1935 года троим сотрудникам НКВД, осужденным за халатность по делу об убийстве первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова. Об этом сообщает ТАСС.

Пересмотр приговора Мечиславу Бальцевичу, Андрею Мосевичу и Дионисию Янишевскому инициировала Генеральная прокуратура, следует из карточки дела на сайте суда. Рассмотрение проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. По той же причине неизвестны основания обращения прокуратуры.

В 1935 году Бальцевича, Мосевича и Янишевского признали виновными в том, что они проигнорировали заявления о подготовке покушения на Кирова и отправили женщину, которая об этом сообщила, в психиатрическую клинику. За преступную халатность Бальцевича отправили в лагерь на 10 лет, Мосевича и Янишевского — на два года.

Представитель Генпрокуратуры в суде заявил, что в материалах дела нет объективных сведений о халатности сотрудников НКВД. Он также отметил, что заявления об угрозах Кирову были поданы "психически больной женщиной", а осужденные за убийство члены организации "Ленинградский террористический центр" реабилитированы.

Президиум Верховного суда России также признал за Бальцевичем, Мосевичем и Янишевским право на реабилитацию, сообщили ТАСС в суде.

Сергей Киров был убит в Ленинграде 1 декабря 1934 года. Считается, что это убийство было использовано Иосифом Сталиным для начала осуществления массовых репрессий.