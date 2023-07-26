Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сочла возможным "в связи с изменением обстановки" освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом. На решение суда обратила внимание газета "Коммерсант".

В своем определении суд сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет и в настоящее время осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО" (так российские власти называют войну в Украине, – прим. РС), а следовательно, он больше не представляет опасности для общества.

В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Устинова виновником ДТП, в котором погибли два человека, и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Впоследствии это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. Однако коллегия Верховного суда освободила его от наказания, сославшись на статью Уголовного кодекса, согласно которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестало быть общественно опасным.

Адвокат Устинова Сергей Бизюкин считает, что теперь суды смогут более активно использовать участие осужденных в войне как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора.