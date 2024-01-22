Верховный суд РФ ликвидировал информагентство "Хакасия"

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора и ликвидировал информационное агентство "Хакасия". Об этом говорится на сайте суда.

По данным SOTA, поводом для иска стало отсутствие необходимых плашек в материалах агентства: в нескольких публикациях редакция не указала, что воюющий на стороне Украины легион "Свобода России" признан террористической организацией на территории России, а также не добавила плашку "иностранного агента" при упоминании солиста группы "Ногу свело!" Максима Покровского.

В письменном возражении Верховному суду агентство указало, что поддерживает войну в Украине и не поддерживает "иностранных агентов".

20 ноября 2023 года "Хакасия" выпустила материал о главе регионального комитета семей воинов Отечества Надежде Узуновой, которая встречалась с президентом Владимиром Путиным как "мать военнослужащих, участвующих в СВО". Ее дети, по сведениям журналистов, в реальности не были в Украине: "Сыновья Надежды дома, в Абакане".

Вскоре после этого корреспондентов "Хакасии" не пустили на сессию Верховного совета Хакасии. Бывший депутат Госдумы от "Единой России", ныне председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол заявил, что журналистов не пустили из-за отсутствия "аккредитации" и "недостаточной", по его словам, квалификации.

"Мы вряд ли будем вызывать сюда "СПИД-инфо" и прочие агентства и средства массовой информации, которым в общем-то здесь, наверное, не совсем место", – сказал спикер Верховного совета Хакасии.

В ответ на критику информагентство выпустило редакционное заявление, в котором сравнило Сокола с "кочующим из региона в регион варягом": "Вы же так, временная трудность. Неприятность эту мы переживем".