Верховный суд РФ не опубликовал данные статистики за 2025 год

Судебный департамент при Верховном суде России не опубликовал статистику о состоянии судимости за 2025 год, сообщают Север.Реалии. Это нарушает закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации".

На сайте Судебного департамента в разделе "Статистические данные" указано, что "судебная информация по делам, рассматриваемым федеральными арбитражными судами, федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями временно недоступна". Причина этого не названа.

Как сообщают Север.Реалии, эта надпись отображается на сайте департамента не менее двух недель.

В статистику за первое полугодие 2025 года и более позднюю можно попасть через кнопку "Судебная статистика" на странице ведомства во "ВКонтакте".

Сообщений о том, что судебная статистика за весь 2025 год будет опубликована 20 апреля или позже, нет ни в телеграм-канале департамента, ни в паблике во "ВКонтакте".

У Судебного департамента есть собственный регламент по размещению информации на сайте. В приказе о его утверждении сказано, что информация в разделе судебной статистики должна обновляться 20 октября и 20 апреля. 20 октября 2025 года данные за первые шесть месяцев прошлого года были опубликованы.

Правозащитники из петербургской организации "Гражданский контроль" также подчеркивали , что судебный департамент должен публиковать данные о судебной статистике не позднее 20 апреля и 20 октября.