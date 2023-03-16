Верховный суд РФ признал легион "Свобода России" террористами

Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал легион "Свобода России" террористической организацией. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как утверждают российские правоохранительные органы, легион "Свобода России" был создан в марте 2022 года "по указанию президента Украины Владимира Зеленского" для вербовки добровольцев из числа граждан России с целью их участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а в дальнейшем для "совершения террористических актов на территории России и

свержения центральной власти".

О создании легиона сообщил вскоре после российского вторжения в Украину живущий в Украине бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. По утверждению ряда украинских политиков и участников легиона, подразделение состоит из российских добровольцев, его цель – освобождение оккупированных украинских регионов и борьба против "диктаторского режима Владимира Путина". Утверждается, что бойцы легиона принимают участие в боевых действиях, в том числе на передовой. Не известно о каких-либо терактах, совершённых бойцами легиона.

В качестве символики объединение использует бело-сине-белый флаг, предложенный после начала войны рядом активистов как флаг "свободной России", альтернативный триколору.

По словам Пономарёва, "легион начинался фактически как пиар-инициатива, но потом превратился в реальную силу". В октябре 2022 года Пономарёв надеялся, что в нём будет несколько тысяч человек. Действительное число его бойцов не известно.

Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал признать легион "Свобода России" террористической организацией в начале февраля.