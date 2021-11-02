Верховный суд России отказался принять иск "детей ГУЛАГа" к Госдуме

Верховный суд России отказался принять иск "детей ГУЛАГа" о возвращении домой. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда. По какой причине суд отказался принять иск, неизвестно.

Как уточнилСевер.Реалии юрист Григорий Вайпан, мотивы станут известны из текста определения, которое истцы пока не получили. В любом случае они будут его обжаловать во всех инстанциях вплоть до Конституционного суда. По мнению Вайпана, иск отчасти уже достиг своей цели, потому что руководство Госдумы пообещало возобновить работу над законопроектом и учесть мнение "детей ГУЛАГа".

Дети ГУЛАГа - потомки жертв советских репрессий - 27 октября подали коллективный иск к Государственной думе России. 23 истца требуют признать незаконным бездействие парламента, который уже почти два года не исполняет постановление Конституционного суда России о "возвращении домой". Оно гарантируют им право вернуться в те города, откуда в годы репрессий были высланы их родители и получить там социальное жильё. Это первый в истории России коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда.

Закон "О реабилитации жертв политических репрессий" от 1991 года обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий, в том числе выделить бесплатное жилье в тех городах, где репрессированные проживали до ареста. Однако реализовать это право практически невозможно. Так, в Москве дожидаться очереди на социальное жилье приходится по 20–30 лет.

В 2019 году Конституционный суд России предписал Госдуме незамедлительно исправить закон, чтобы гарантировать "детям ГУЛАГа" реализацию их прав.

В июле 2020 года правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому "дети ГУЛАГа" попадут в общую очередь и смогут получить жилье через 25-30 лет. Законопроект успел пройти первое чтение, но после критики общественности был снят со второго. С тех пор его не рассматривали. Кроме того, группа депутатов предложила поправки к законопроекту, по которым "дети ГУЛАГа" должны получить федеральные выплаты на жилье. Эти поправки позволили бы исполнить постановление Конституционного суда. Но они также оставлены в Госдуме без движения.

ООН направили властям России письмо, в котором призвали в течение двух лет предоставить "детям ГУЛАГа" компенсацию за жилье, которого они незаконно лишились в годы советских репрессий.