Верховный суд США не позволил Трампу уволить члена ФРС

Верховный суд США 29 июня закрепил право президента Дональда Трампа увольнять членов независимых ведомств, однако заблокировала отставку члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Кроме того, Верховный суд признал законным подсчет отправленных по почте бюллетеней после дня голосования - против этого выступала администрация Трампа.

Трамп пытался уволить Кук в августе 2025 года, в ответ она подала судебный иск, заявив, что для ее увольнения президенту требуется доказать наличие веской причины для подобного решения. Председатель суда Джон Робертс указал, что закон защищает руководство финансового регулятора от политического давления, поскольку независимость ФРС важна для стабильности экономики.

При этом по члена Федеральной торговой комиссии Ребекки Слотер, уволенной в марте 2025 года, суд встал на сторону Трампа. Президент США назвал это "огромной победой", однако он добавил, что решение по иску Кук Верховный суд принял "исключительно по процессуальным причинам". Трамп заявил в соцсети Truth Social, что "незамедлительно примет соответствующие меры".

Другим постановлением Верховного суда стало отклонение иска Республиканской партии против избирательного законодательства штата Миссисипи. Верховный суд признал законной практику, при которой избиркомы принимают и учитывают почтовые бюллетени в течение пяти дней после официального дня голосования, если отправка состоялась вовремя.

Комментируя это решение суда Трамп призвал принять закон, который обяжет избирателей предъявлять удостоверения личности с фотографией и доказательство гражданства, и запретит голосование по почте.

Кроме того, Верховный суд США отказал Трампу в рассмотрении апелляции по делу о сексуальных домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл. Президент пытался оспорить судебный вердикт 2023 года о выплате Кэролл пяти миллионов долларов из-за публикации Трампа в соцсетях, где он назвал ее претензии обманом. Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах к Кэрролл и клевете в мае 2023 года, присудив писательнице около пяти миллионов долларов компенсации.

"Удивительно, но Верховный суд отказался "рассмотреть" фальшивое дело, возбужденное против меня женщиной, с которой я никогда не встречался (фотография с автограф-сессии знаменитостей, сделанная несколько десятилетий назад, на которой я стою рядом с её мужем, не считается!)", - прокомментировал Трамп в соцсетях. Он добавил, что "продолжит бороться".