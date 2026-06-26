Верховный суд США разрешил Белому дому лишить защиты часть мигрантов

Верховный суд США принял два решения, которые позволят администрации президента Дональда Трампа ужесточить иммиграционную политику. Суд разрешил отменить временную защиту для части мигрантов, а также восстановил практику ограничения доступа к процедуре предоставления убежища на границе.

Первое решение позволяет администрации отменить временный защитный статус для граждан ряда стран, включая Гаити и Сирию. Под угрозой депортации могут оказаться больше миллиона человек, которые ранее получили право легально жить и работать в США из-за войн, стихийных бедствий и других кризисов в своих странах.

Второе решение касается так называемой системы "дозирования", которая позволяет американским пограничникам ограничивать число мигрантов, принимаемых в официальных пунктах пропуска для подачи заявлений о предоставлении убежища. Эта практика была введена при администрации Барака Обамы, расширена при первом президентстве Трампа и отменена администрацией Джо Байдена.

Советник Белого дома Стивен Миллер после решения суда заявил, что люди, потерявшие статус временной защиты, должны быть депортированы. "Двери Америки полностью закрыты для лиц, ищущих убежища. Если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет", – отметил Миллер. Такое решение он назвал "простым и элегантным".

Правозащитные организации предупредили, что решения Верховного суда могут привести к росту числа нелегальных попыток пересечения границы и увеличить риск гибели мигрантов, пытающихся попасть в США в обход официальных пунктов пропуска.

Администрация Трампа последовательно ужесточает иммиграционную политику. Помимо ограничения программ предоставления убежища, власти ранее практически прекратили прием беженцев, усилили проверки при оформлении грин-карт и добиваются отмены автоматического предоставления гражданства детям, рожденным на территории США.