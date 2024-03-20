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Верховный суд США возобновил действие закона Техаса о мигрантах

Мигранты у заграждения на границе между Мексикой и США
Мигранты у заграждения на границе между Мексикой и США

Верховный суд США решил возобновить действие закона штата Техас о противодействии незаконному пересечению границы между США и Мексикой. Таким образом, было отклонено предложение администрации Джо Байдена о блокировке этого документа, сообщило агентство Reuters.

В Верховном суде шестеро судей-консерваторов выступили за принятие решения. Трое судей-либералов выразили несогласие с решением, заявив, что оно "переворачивает иммиграционную политику с ног на голову", отмечает "Голос Америки".

В январе министерство юстиции обратилось в Верховный суд с просьбой заблокировать инициативу. В министерстве отметили, что закон нарушает положение Конституции США, противоречит федеральному иммиграционному законодательству. Согласно закону подписанному в декабре 2023 года, полицейские штата могут арестовывать людей, подозреваемых в незаконном въезде в страну. До принятия закона эти действия относились к полномочиям федеральных властей.

Закон Техаса квалифицирует незаконное пересечение границы или повторный незаконный въезд в Техас как преступление штата и предусматривает наказание от 180 дней до 20 лет тюрьмы.

Техас принял меры по сдерживанию людей, незаконно пересекающих границу. Это, в частности, размещение на границе войск Нацгвардии, блокирование мигрантов и установка плавучего барьера на участке реки Рио-Гранде.

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