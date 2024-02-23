Верховный суд Таджикистана назначил реальные сроки наказания автору автобиографии "События моей жизни" Абдухалилу Холикзоде, редактору книги и директору типографии, где она была напечатана. Их обвинили в разжигании ненависти. Книгу критиковали высшие чиновники, её тираж был изъят, сообщает Таджикская служба Радио Свобода.

Холикзода опубликовал книгу в марте. В тексте предприниматель комментирует многие события из современной истории Таджикистана, региональные культуру и искусство. Власти усмотрели в тексте оскорбления представителей регионов Таджикистана, "очернение силовых структур", разжигание социальной вражды. Автора в высказываниях называли "предателем нации" и "внутренним врагом". В частности, претензии властей вызвали рассказы о всепроникающей коррупции и местничестве.

Судебные заседания проходили в следственном изоляторе, в результате чего процесс фактически стал закрытым для публики. Официально приговор не комментировался. Как сообщают источники Таджикской службы РС, Холикзода был приговорен к 6,5 годам тюрьмы, писатель и литературный критик Абдукодир Рустам, которого следствие называло редактором, к 4,5 годам, издатель Сухроб Раджабзода к году лишения свободы.