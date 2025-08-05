Верховный суд утвердил приговор политзаключенному Азату Мифтахову

Верховный суд России утвердил решение Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге, который приговорил политзаключенного Азата Мифтахова к четырём годам колонии по обвинению в оправдании терроризма — за разговоры с сокамерниками.

Как отмечает "Медиазона", рассматривавшую апелляцию на приговор Мифтахову Судебную коллегию Верховного Суда возглавлял недавно назначенный судья ВС Александр Воронов.

Азат Мифтахов был аспирантом мехмата МГУ. В 2021 году он был приговорён к 6 годам колонии за то, что якобы кинул дымовую шашку в окно офиса партии "Единая Россия". Во время следствия Мифтахов заявлял о применявшихся к нему пытках. Незадолго до его предполагавшегося условно-досрочного освобождения из колонии в 2023 году Мифтахову были предъявлены обвинения в "оправдании терроризма" в разговорах с сокамерниками. По этому делу он был приговорён еще к 4 годам лишения свободы.

По словам адвоката Мифтахова Светланы Сидоркиной, ее подзащитному осталось сидеть 2 года. Из них полгода в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

В 2022 году с требованием освободить Мифтахова выступили более 2 500 ученых из 15 стран мира.