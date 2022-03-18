"Верьте тем, кто обещает вас убить". Хроники репрессий глазами соцсетей

Два дня назад Владимир Путин произнес программную речь о необходимости "естественного самоочищения общества" от недостаточно патриотичных "подонков и предателей". "Самоочищение", которое точнее было бы назвать "чистками", началось тут же : секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак потребовал уволить как "национал-предателя" Аркадия Дворковича, директора фонда "Сколково" - после того, как тот в интервью западному изданию сказал, что "войны - абсолютное зло". Сегодня Дворкович объявил, что увольняется с поста.

Илья Яшин

Не успел Путин пригрозить пальцем «пятой колонне», которая против войны и «мыслями на Западе», как единоросы с рвением взялись за доносы

Кирилл Шулика

Про пятую колонну, национал-предателей и мушку Путин говорил для элит. Не зря же Турчак тот же прочитал это так, что можно наехать на Дворковича, то есть по сути прочитал верно. Песков, как толмач, тоже говорил про "ушел с должности и уехал из страны". Да и особняки в Майами у кого?

Что же касается инакомыслящих вне элит, то с ними ровно восемь лет назад церемониться перестали. С чего бы им сейчас прекратить вдруг? Другое дело, что уже никого не осталось на свободе, в живых или в стране. Ну так вот опричнину без дела оставлять нельзя, поэтому перед ней открыли новые горизонты.

Патриоты чувствуют себя отомщенными.

Алексей Чадаев

Ровно 11 лет назад, когда я опубликовал в своём блоге критику нашей официальной позиции по сдаче Ливии, именно помощник президента Медведева Дворкович положил распечатку на стол шефу и меня «зачистили» из руководства ЦИК ЕР. Ни о чём не жалею. Наоборот, очень приятно было получить письмо из нашего посольства в Триполи от его коллектива, что вот хоть кто-то. И звонок от ныне покойного Доренко со словами поддержки. Рад, что карма работает.

Александр Дугин

Про Дворковича. В середине нулевых Миша Леонтьев пригласил меня поучаствовать в работе над Посланием Президента. Группу возглавлял Аркадий Дворкович. Мы начали с преамбулы. Я сказал: Россия — это самобытная цивилизация. Дворкович возразил: Президент так не считает, он считает, что Россия нормальная европейская страна, и все послание должно исходить из этого. Мне показалось, что это Дворкович так считает, а не Президент. Но я не стал спорить и лишь заметил: если “европейская страна”, а не цивилиазция, то пишите без меня, я пошел. Дворкович удивился, но пожал плечами: Хорошо, можете идти. Теперь сам Дворкович может идти. Россия это цивилизация.

Прокуратура Москвы выявила "искажение истории и разрушение традиционных ценностей" в программе факультета Liberal arts Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Письмо прокуратуры цитирует научный сотрудник РАНХиГС, социолог Александра Архипова:

"C компьютеров факультета распространялись экстремистские и порнографические материалы, а преподаватели разрушали традиционные ценности и искажали историю". Это все про нас! Горжусь!

"Охота на ведьм" в российском образовании началась давно и сейчас только усилится, отмечает в комментариях к посту Архиповой независимый исследователь Никита Охотин:

Проверки всех программ типа liberal arts в стране начались практически одновременно с изгнанием Бард-колледжа из партнеров Смольного колледжа, т.е. летом 2021-го. Обострилось с посадкой Зуева, а сейчас уж понятно, спуска не будет. Сочетание терминов "национал-предатели", "пятая колонна" и "самоочищение нации" - это уже всерьез.

Двери квартир активистов расписывают оскорбительными надписями и многочисленными буквами Z.

Сегодня прошли обыски у псковских журналистов и оппозиционных политиков.

Лев Шлосберг

Обыски проходят у нас дома, по месту жительства членов регионального совета «Яблока» Николая Кузьмина и Екатерины Новиковой, у родителей главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, журналиста Светланы Прокопьевой. Камалягин и Прокопьева беспартийные.

Обыск в нашем доме начался в 6:20 утра, другие обыски немного позже. В момент обыска я был на встрече в Пскове вне дома. [...]

Обыск в нашей квартире проводят в том числе те же сотрудники УМВД, которые изымали 5 марта компьютерную технику в офисе Псковского «Яблока» по доносу «бдительной гражданки». Поддержку обыскам обеспечивает ОМОН.

Кто является автором доноса в этот раз мы не знаем, но это не важно.

Псковское «Яблоко» не имеет никакого отношения к упомянутому в постановлении о производстве обыска телеграм-каналу. Уголовное дело полностью сфальсифицировано и носит все признаки прямого политического заказа.

Единственным политическим бенефициаром этого уголовного дела является губернатор Псковской области Михаил Ведерников, потому что Псковское «Яблоко» его единственный в регионе политический противник. В атмосфере политической истерии в стране Ведерников пытается решить свои личные политические задачи.

Для сотрудников УМВД это постыдное дело, полагаю, что все они полностью отдают себе отчет в том, что выполняют политический заказ.

На заседании Комитета Госдумы по культуре обсудили "импортозамещение смыслов", предложили лицензировать блогеров как СМИ и намекнули, что для деятелей культуры сейчас может быть только одна приемлемая политическая позиция - поддержка действий России, желательно - открытая. В рамках новой политики в области культуры Сергей Шойгу уже призвал "вычеркнуть из культурной повестки" кинопродюсера Александра Роднянского и перестать показывать россиянам фильмы с Владимиром Зеленским.

Леонид Невзлин

Мошка - крошка, да волдырь велик

Путин официально открыл охоту на ведьм. Идет охота на мошку, идет охота. «Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от предателей. Просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку». И тогда, по мнению дракона, наступит самоочищение общества в интересах укреплениям страны.

Это заявление развязывает руки тем, кто до вчерашнего дня рисовал Z на дверях противных zигующим интеллектуалов, не решаясь до поры ни на что большее. Теперь им дали отмашку. Теперь им можно все. Ведь Путин назвал не поддерживающих войну ПРЕДАТЕЛЯМИ, а не врагами, а все уже усвоили за эти годы, что в его устах это приговор.

С внешней поляны, где успехи не столь впечатляющи, как он ожидал, он снова переключился на внутреннюю. Теперь все, что еще осталось в стране умного, совестливого, талантливого, просто будет вычёркиваться «из повестки».

Как приказал сегодня российский министр обороны министру культуры: «вычеркнуть из культурной повестки Российской Федерации» продюсера Александра Роднянского, назвав его «крупным украинским медиаменеджером». Роднянский человек двух культур — украинской и русской. Он принес России призы Каннского фестиваля, «Золотой глобус», «Сезара», он многократный обладатель российских премий «Ника», «Тэфи», «Золотой орел». Спродюсированных им «Левиафана", «Елену», «Нелюбовь», «Дылду» тоже будут вычеркивать из российской культурной повестки? А что они будут делать с "9 ротой" и "Сталинградом", которые он тоже продюсировал?

Выплюнут мошку? Отредактируют титры, привет от Оруэлла. «Войны — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — это сила»...

В российских кинотеатрах из-за санкций тем временем возвращают в прокат старые фильмы.

Илья Шепелин

Вот что реально значило "Можем повторить". Фильмы 86 года

Кинотеатрам выпустить в повторный прокат картины Мосфильма "Солярис", "Сталкер" "Вий" и "Курьер" и 8 других

Логично, учитывая, что скоро западные фильмы перестанут показывать, а это было 70-80% сборов кинотеатров

Останется только повторять

Виктор Матизен

А в Госдуме уже подготовили законопроект

о наказании за нелояльное выражение лица?

Роскомнадзор тем временем приступил к борьбе с YouTube, потребовав от сервиса немедленно прекратить "распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации".

Ксения Болецкая

Власти очень близки к блокировке YouTube. Роскомнадзор только что назвал сервис террористами и заявил, что на YouTube "развернута целенаправленная кампания по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом".

Николай Подосокорский

Скоро в общем и ютуб вместе с остальным гуглом запретят. За "русофобию".

Если в ответ на блокировку YouTube россиян перестанет обслуживать материнская компания Google, россияне могут потерять в том числе возможность пользоваться собственными мобильными телефонами, отмечает телеграм-канал "Сетевые свободы".

Быть может, Владимир Путин, развязывая войну, добивался именно установления в России полноценного тоталитаризма, теоретизирует политолог Владимир Пастухов:

А действительно ли Путина так волнует внешняя политика, как об этом пишут? Попробуем посмотреть на ситуацию под другим углом зрения и представить, что весь этот внешний грохот пушек есть не столько цель, сколько средство, точнее - способ получения определенных внутриполитических результатов? Тогда в некотором смысле слова цели войны для Кремля можно считать достигнутыми. За неполный месяц войны для тоталитарного переформатирования российского общества сделано больше, чем за предыдущие несколько лет. То, на что при других обстоятельствах ушли бы годы и годы, под прикрытием войны удалось провернуть в считанные дни. Россия готова к вечному политическому анабиозу. Теперь можно спокойно поразмышлять и о наследственной передачи власти. А что этому может уже помешать? Так зачем тогда им Третья мировая война? Их и там будут неплохо кормить. Ну и окончательно понятно, зачем был нужен плесневый дворец в Геленджикской Швейцарии - чтобы было куда перевезти вещи из Швейцарии. Так что Третья мировая может с большой долей вероятности случиться как эксцесс исполнителя, но вряд ли она является планом.

Многие уверены, что массовые репрессии могут начаться в любой момент.

Василий Гатов

Как вы думаете, костёр из книг скоро будет?

Карина Кокрелл-Фере

"ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ОБЕЩАЕТ ВАС УБИТЬ"

#мысливслух

Раньше для многих стоял вопрос: уезжать или не уезжать из России? Сейчас вопрос стоит иначе. Надо ли эвакуироваться?

Увы, пришло время экстренных решений.

Что будет дальше можно с легкостью представить себе, даже не обладая воображением. Просто помня историю своей страны 1934-1953, которая сейчас взята верхушкой РФ за образец для подражания. Вы же знаете, что "национал-предателем" объявить можно ЛЮБОГО, со всеми вытекающими...

Англичане говорят: "Решительность —это тысячи способов, нерешительность - тысячи препятствий".

Я прекрасно понимаю, когда человек не в состоянии уехать в силу жизненных обстоятельств, огромное сочувствие им. Но также читаю множество благородных криков души тех, кого правитель и имел в виду, называя "национал-предателями": "Я остаюсь. Это мой выбор!" "Это моя страна, а не их! Пусть они и уезжают!" "Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью...", "Кто же будет возрождать, если все уедут" итд, итп.

Дорогие мои, он уже дал команду "фас!" своей своре. А это плюс-минус 70% населения страны, на чьей стороне "закон", нацгвардия и прочие омоны, а также лагеря, тюрьмы и подвалы. И автозаков у них хватит. И многие из "зоотечественников" предвкушают радость безнаказанных расправ и "крымнашизации" имущества "национал-предателей". Вот о чем они, в том числе, писали "Можем повторить". А под тем Бетонным Саркофагом, который опускается на страну, вам не поможет никто, да и не будет пытаться.

Если вы уже, имея шанс спастись, сознательно, зная все последствия, избрали для себя жертвенный путь и сознаете это, достойно всяческого уважения, но вспоминается пожилая еврейка, которая выступая в школе перед детьми, на вопрос, какой самый главный урок Холокоста мы должны усвоить, ответила так:

"Запомните навсегда, —сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу станет поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить."

Страны, какой вы ее помните по 23-му февраля 2022 года, больше нет.

Надежда Мандельштам вспоминала о словах Осипа Эмильевича, сказанных в Воронеже: "Они думают, что все нормально, потому что ходят трамваи."

Андрей Плахов

ПЯТАЯ КОЛОННА

Небо благосклонно

К проискам богов.

Пятую колонну

Внутренних врагов

Гонят по наклонной,

Желто-синий флаг.

Пятая колонна,

Шагом марш в гулаг.

За Можай загнали.

Кто еще не здесь,

Тот живой едва ли --

Мертвый будет весь.

Кто войну войною

Назовет, тому

Вместе со страною

Сгинуть самому.

Не осталось больше

Рожениц и дат:

Ни побед над Польшей,

Ни плодить солдат.

Небо непреклонно,

Стражник у ворот.

Пятая колонна –

Это весь народ.

В Следственном комитете уже готовятся к новой реальности, сообщает со слов анонимного источника адвокат Даниил Берман:

В Москве следователям Следкома дано негласное указание все «экономические» дела быстрее отправлять в суд или спускать на тормозах, поскольку в апреля они (следователи) все будут завалены уголовными делами «госизменников» и «национал-предателей.

Когда все это закончится, последствия придется расхлебывать десятилетиями, резюмирует политолог ​Александр Морозов:

основные долгосрочные последствия (*для памяти)

1. "Права человека" отменены. Поскольку из Совета Европы ушли, и Всеобщую декларацию прав человека можно не соблюдать, а создавать себе альтернативную. Лавров об этом говорил еще до войны: мол, нас нам навязывают концепцию прав человека. которая нам не подходит. Правозащитная деятельность в старом смысле будет в России невозможна.

2. Научный обмен. С Европой и США весь приостановлен. Набор студентов из России закрыт. Стажировки будут в Астане и где-то еще в Азии.

3. Кинофестивали и театральные фестивали теперь тоже в Астане. Канны, Берлинале, Венецианский фестиваль тоже приостановили. Книжные ярмарки тоже. Гастроли: все накрылись.

4. Книгоиздание. Тут пока неясно. Будут ли продавать права российским издательствам? Или тоже будет глобальный бойкот.

5. Рекламный бизнес. Понятно что будет в условиях импортозамещения. "Обращайтесь на московский вентиляторный завод" - такая будет реклама.

6. Шоппинг, как в 90-е, весь сосредоточен будет в "третьей стране" (поехали в Турцию, купили шубу). Теперь весь Луи Виттон и вся Зара будет в Тбилиси или в Астане. Там быстро распухнут мегамолы под русских шопперов.

7. В википедии уже почти все статьи переписали, скоро перепишут все. Во "внутреннем интернете" школьник будет иметь возможность читать статью "братская помощь народу Чехословакии в 1968" вместе статьи "Пражская весна".

8. "Лишнего, сынок, не говори" (такая будет атмосфера и наставления в семье).

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вот с последствиями всего этого надо будет иметь дело. потом. когда все кончится.