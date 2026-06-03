"Верните детям мать!" Соцсети – о приговоре Аруне Арна

Репрессиями против оппозиционных политиков и активистов в России уже никого не удивить. И все-таки иногда они вызывают по-настоящему "народный" отклик – так произошло с Аруной Арна, жительницей Алтайского края, которая несколько лет добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака и была последовательницей Светланы Пеуновой, пытавшейся в 2012 году стать кандидатом в президенты России. В понедельник суд приговорил активистку, мать трех детей, к пяти годам колонии по обвинению в "призывах к терроризму".

В 2024 году Аруна Арна рассказала о пожаре, который уничтожил тайную дачу Путина в Алтайском крае. С 2025 года выступала против муниципальной реформы Турчака, упразднявшей администрации сельских поселений – считая, что это лишает местных жителей возможности противодействовать продаже алтайских земель "олигархам".

Аруна Арна – последовательница Светланы Лады-Русь (Пеуновой). Пеунова уверена, что пришельцы с планеты Нибиру хотят завоевать Землю, а Ельцин, Путин и Медведев являются агентами британской разведки. В 2012 году она пыталась зарегестрироваться кандидатом в президенты России от своей партии "Воля", которая в 2016 году была признана экстремистской и ликвидирована. Людей, объединенных ее личностью, называют сектой. "Лада-Русь" уехала из России, и в ноябре 2025 года ее заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за "создание деструктивных организаций, мошенничество в крупном и особо крупном размере, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также создание организации, побуждающей граждан отказываться от гражданских обязанностей".

Официально поводом для возбуждения уголовного дела против Аруны Арна стала публикация в ее телеграме песен "Варшавянка" и "Интернационал". На них был наложен видеоряд о современной истории России. За посты с этими роликами заочно преследуют саму Пеунову и камчатскую активистку Василию Вершинину. Другие последователи Пеуновой также неоднократно подвергались преследованиям со стороны властей.

Суть роликов, из-за которых арестовали Ауну Арна, описал исследовательский центр "Сова":

Видео на "Интернационал" составлено из картинок с "трудовым народом", который противопоставлен сверхбогатым "убийцам народа" и "убийцам России". Последним исполнители песни шлют проклятия. Кроме того, они поют о победе над цифровыми валютами.

"Варшавянку" сопровождают фото и видео последствий терактов и природных бедствий в России, акций протеста и их разгона полицией, инсценировки штурма Зимнего дворца, портреты депутатов Госдумы, Владимира Путина, Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева, а также фрагменты публичных выступлений Светланы Лады-Русь, которая сравнивается с Владимиром Лениным, Махатмой Ганди и Мартином Лютером Кингом. На словах "павшие с честью во имя идей" демонстрируются фото – как будто захороненных в Кремлевской стене – Льва Рохлина, Владислава Листьева, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Виктора Илюхина. Есть в клипе и антисемитский посыл: на словах "темные силы нас злобно гнетут" показаны хасиды. В конце ролика демонстрируются несколько экземпляров газеты "Вести Руси" за 2030-й год, на первых полосах издания говорится об отставке депутатов Госдумы, снятии неприкосновенности с чиновников и о том, как "народ взял инициативу в свою руки" и организовал проведение честных и открытых выборов.

За месяц до вынесения приговора Ауна Арна написала открытое обращение к Владимиру Путину:

В России, на мой взгляд, происходит вопиющая ситуация, когда исторические песни и советское культурное наследие – бывший гимн СССР "Интернационал" и "Варшавянка" – стали признаваться призывом к терроризму. Что дальше – следователи и эксперты обяжут нас сносить памятники Ленину и переписывать учебники истории, как на Украине?

В угоду интересам системы для закрытия статистики по борьбе с террористами и устранения неугодных, исторический текст о царизме "Интернационала" и "Варшавянки" стал трактоваться как текст о современных политиках и лично о Владимире Путине. Не думаю, что когда Э. Потье и П. Дегейтер писали свою песню, они имели в виду Владимира Путина, ведь текст был написан за 130 лет до прихода Путина к власти. Но почему-то эксперты Министерства юстиции и следователи СК считают, что слова

"Довольно кровь сосать, вампиры

Тюрьмой, налогом, нищетой!

Для вас – вся власть, все блага Мира,

А наше право – звук пустой.

Мы жизнь построим по-иному,

И вот наш лозунг боевой:

Вся власть – народу трудовому,

А дармоедов всех – долой!"

относятся лично к Владимиру Путину и некоей "Верховной власти России". То есть эксперты и следователи считают, что в дореволюционной песне поётся о том, что Путин и его клан – "дармоеды" и "вампиры", которые "тюрьмой, налогом, нищетой" сосут из народа "кровь"? И народ посягает на власть Путина, когда публикует в соцсетях подобную песню? …

С чего вообще "эксперты" и следователи решили, что эти слова про нынешнюю власть, а не про царизм, приравняли представителей власти к угнетателям и решили преследовать российский народ за почитание истории? В Советском Союзе, да и в других странах, за пение песен не преследовали, не приравнивали это к терроризму, пел весь народ, особенно патриотические песни. Значит, мы вернулись к царизму? Неужели Владимир Владимирович считает себя угнетателем, и что песни про него?

Спустя месяц после этого воззвания суд отправил Аруну Арна в колонию, всего на год снизив ей срок по сравнению с тем, который запрашивала прокуратура.

Marat Akhmerov

Алтайскую активистку, многодетную мать Аруну Арна, сегодня приговорили к пяти годам колонии из-за двух песен.

Поводом для преследования активистки стали две публикации в её телеграм-канале – клипы на революционные песни "Интернационал" и "Варшавянка".

Реальная же причина политически мотивированного уголовного преследования и лишения свободы заключается в том, что Аруна годами борется за права жителей республики и открыто призывает к смене действующей власти.

Аруна Арна была одним из лидеров протестов против муниципальной реформы главы Республики Алтай – ставленника Москвы Андрея Турчака.

Свободу Аруне Арна! Верните детям мать!

Светлана Бочкарева

Сегодня вынесли приговор общественной активистке, человеку, сердце которого горит за страну и республику Алтай... многодетной маме... и просто замечательной молодой женщине, которая уже с сентября находится в СИЗО – АРУНЕ АРНА! Это ДНО! Дно системы, я считаю.

Народ грустит без лидера народа Алтая

Вот так вы заботитесь о семьях и детях в стране?! Ее трое малолетних детей, причем младший был грудничком, когда Аруну упекли за решетку, плачут дома... Народ грустит без лидера народа Алтая. А нам нужно всем сплотиться и выразить недоверие такой системе!

Лилия Чанышева

Аруну Арна приговорили к пяти годам колонии общего режима, по сути, за то, что выступила за отставку единоросса Турчака, защищала свою землю и выступала против муниципальной реформы, на что имеет полное право согласно всем международным законам. Официально, конечно же, пришили призывы к терроризму.

У Аруны трое детей, один из которых младенец. Выступит ли Маргарита Симоньян в её защиту, как выступала в поддержку Евгении Гуцул, также имеющую малолетних детей?

Жаргал Дагбаев

Защитницу прав алтайского народа Аруну Арна приговорили к 5 годам колонии. Решение принял военный суд (как еще не военно-полевой), как будто Аруна военнослужащая, а не общественница и мать троих детей.

Любой, кто сейчас выступает в России против действий власти, под угрозой уголовного преследования.

Михаил Журавлев

Узнал от "вражеских голосов" про Аруну Арну, девочку с Алтая из моих ВКонтактных друзей, которой дали таки ПЯТЬ лет (!) за пост с текстами "Интернационала" и "Варшавянки", которые определили в "экстремистские"...

Страшно жаль романтический молодняк, честных, искренних и неравнодушных девочек и мальчиков, которые НИЧЕГО не слушают, никаких объяснений и предупреждений! Но в джунглях и в драке с гопниками побеждает совсем не тот, кто честнее и порядочнее! И "хорошие парни" побеждают "плохих" гораздо чаще в сказках, чем в выпусках новостей! Но с этим, видимо, ничего не поделать... Молодость... Сам в свое время бегал (как теперь понимаю – ничегошеньки толком не понимая!) в футболке с портретом "команданте Че" и вцепился бы в любого, кто сказал бы про него хоть что-то не вполне восторженное... Но это, видимо, – история вечная... "Что было, то и будет" (Екклезиаст)... Но безумно жаль....

Илья Балтабаев

Вопиющий приговор по делу против алтайской активистки Аруны Арна – 5 лет колонии. За песни столетней давности… Напомню, ее обвиняют в оправдании терроризма за Гимн СССР и песню Варшавянка. Алтайские эксперты нашли там некие угрозы … Путину! Да сто лет назад никто и не знал про него! Совершеннейшая дичь, я считаю. Надеюсь, суд апелляционной инстанции разберется.

Максим Шевцов

Я просто хочу напомнить, кто забыл. Аруна во времена ковидобесия была одним из немногих публичных спикеров, кто не побоялся говорить на чёрное, что оно чёрное. Пять лет давать многодетной матери за её мнение, это конечно сильно. Обычно за непредумышленное убийство дают столько же. И самое пошлое, власти не получится напугать жителей Алтая на примере Аруны.

В постах и комментариях досталось и Андрею Турчаку, прославившемуся заказом нападения на Олега Кашина в ноябре 2010 года, и Светлане Ладе-Русь (Пеуновой), сторонницей которой была Аруна Арна.

Анна Тажеева

Я не читала ее дело, не видела материалы.

СМИ часто используют кликбейт.

Ее предупреждали, чтоб она держалась подальше от сторонников Лады Русь Пеуновой, иноагентки.

Пеунова в бегах уже более 10 лет, а тех, кто занимается пропагандой ее идей и кому она продувает голову, сажают.

Думайте, прежде, чем связываться со сторонниками Пеуновой Лады Русь иноагентки.

Это деструктивное движение. Ее партию признали экстремистской, и работу ячеек запретили. Однако, ячейки, как мы видим, продолжают работу.

Включайте мозг, с кем вы связывайтесь

Включайте мозг, с кем вы связывайтесь. А не благодаря ли вам посадили Аруну Арна? Не вы ли деструктив распространяете среди масс? Никто не снимает ответственности с государства. Не вашу ли сектантскую деятельность вы умело скрываете под благими намерениями, манипулируя общественным мышлением? На вашей совести эта посадка.

Дмитрий Низовцев

Аруна Арна. Это имя не выходит у меня из головы много дней. Аруна Арна.

Летом видео с ней часто репостили. Всем попадалось (я приложу в комментарии). На Алтае тогда шли протесты против губернатора Турчака и его реформы. И местная храбрая девушка Аруна Арна в нацкостюме клеймила пришлого губернатора. А сейчас же так непривычно когда вообще хоть какой-то протест видишь. А тут такие слова и такая смелость.

Конечно же с**ный Турчак видел, что есть Аруна Александровна. И чекисты видели. И Кремль-АПшка видели. Но все они за последние годы научились – не надо брать человека, когда о нём много говорят и когда к нему большое внимание. Если конечно нет ощущения, что этот человек скоро станет ещё популярней (Шамана Габышева брали на взлёте; группу СтопТайм прямо сейчас пакуют, когда они стали звёздами, но ещё не успели получить приставку "супер"; с Фургалом сделали ошибку и потом долго за неё расплачивались). Поэтому власти подленько дождались, когда алтайские протесты спадут, а новые ещё не случатся. И быстренько устроили активистке сначала обыск, потом арест. Сейчас она в списке экстремистов-террористов и сидит в СИЗО.

Власти подленько дождались когда алтайские протесты спадут, а новые еще не случатся

И в первом абзаце не фигура речи для красного словца. Я правда думаю про этого человека ежедневно. Мы же буквально вчера видели её на свободе! Именно от неё узнали как сгорела путинская дача на Алтае. А ещё я делал большой ролик про Турчака и вставлял туда фрагмент её выступления. И подсознательно-то понимаешь, что таким людям наши власти не дадут долго ходить на свободе. Но в то же время хочется надеяться – ДА НЕ ПОСМЕЮТ.

Посмели. У Аруны Арна трое детей. Но когда это мешало ментам. Только раззадоривает. Есть чем шантажировать.

Tatjana Ross

Андрей Турчак разорил псковщину, теперь добрался до Алтая !

Одни романтизируют криминал в России, другие пытаются отстоять свою собственность и свои права в этом криминальном государстве, оплачивая попытки своей несвободой.