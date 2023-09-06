Вернувшихся с войны в Украине привлекут к преподаванию в школах

Участники войны с Украиной, вернувшиеся домой, будут преподавать в российских школах предмет "Основы безопасности и защиты Родины", сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам чиновника, подготовкой таких преподавателей займётся специальный центр, созданный на базе Государственного университета просвещения.

Предмет "Основы безопасности и защиты Родины" появится в российских школах с 1 сентября 2024 года и заменит ныне существующую дисциплину - "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Их программы будут частично совпадать, но в новой дисциплине планируется сделать акцент на начальной военной подготовке. При этом, по словам министра Кравцова, приоритет будет отдан практике, а не теории.

СМИ отмечают, что привлечение участников боевых действий к преподаванию НВП в школах активно лоббировал глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.