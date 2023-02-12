Вернувшийся из Украины "вагнеровец" избил полицейского и получил штраф 

В Воронеже суд оштрафовал на 60 тысяч рублей военнослужащего, избившего сотрудника Росгвардии. При вынесении приговора суд учёл, что обвиняемый воевал в Украине и "характеризуется положительно".

Сам инцидент произошёл 13 сентября прошлого года в воронежском отеле "Мартон". В тот день администрация гостиницы вызвала полицию, пожаловавшись на агрессивно ведущего себя человека в военной форме. Прибывшие на место росгвардейцы потребовали от него прекратить нарушать общественный порядок. В ответ военный "не менее двух раз ударил по голове" одного из сотрудников, а также "публично унизил" его.

На видеокадрах конфликта, опубликованных в сети, на обвиняемом виден шеврон "ЧВК Вагнера". Кроме того, слышно, что он угрожает одному из росгвардейцев убийством и изнасилованием.

Депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев, комментируя решение воронежского суда, написал в своём телеграм-канале, что "раньше росгвардейцы были более нежными и страдали от брошенного в их сторону пластикового стаканчика", за что нападавший подвергался аресту. "А сейчас за два удара в голову и обещание засунуть дубинку в задний проход - 60 тысяч. Явный прогресс".