В Петербурге участник "СВО" умер после избиения и задержания полицией

В Петербурге в больнице военно-медицинской академии скончался участник так называемой "специальной военной операции" 41-летний доброволец Алексей Лымарь, который ранее был избит охранниками ночного клуба и приехавшей на место инцидента полицией.

Со слов супруги Лымаря, 22 февраля погибший вместе с семьёй отмечал день рождения своей мамы, а затем с женой отправился в ночное заведение Story club. По данным телеграм-канала Baza, на входе в клуб у мужчины возник конфликт с пятью охранниками, которые впоследствии вывели его на улицу и избили. Позже к заведению приехали полицейские, которые в грубой форме задержали Лымаря. Baza опубликовала видео, на котором один из полицейских применяет против уже лежащего на земле задержанного электрошокер. После этого Лымаря доставили в ОВД и оштрафовали на 500 рублей за хулиганство.

На следующий день Лымарь обратился к врачам, которые диагностировали у него множественные переломы лицевого скелета, переломы лобной кости и челюсти, контузию и разрыв пищевода. Уже в больнице у мужчины случились инсульт и сепсис, начали отказывать почки и селезёнка. Спустя почти месяц после госпитализации Лымарь скончался.

Как сообщает издание 47News, Алексей Лымарь отправился на войну в сентябре 2022 года, там он служил в пехоте на территории Луганской области Украины. Домой доброволец вернулся в январе. В мирной жизни Лымарь занимался грузоперевозками. Отмечается, что дело о его гибели пока не возбуждено, и что у него остались двое сыновей 3 и 14 лет.