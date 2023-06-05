Вернувшийся с войны ранее судимый боец ЧВК "Вагнер" арестован за убийство

В Чувашии бойца ЧВК "Вагнер", который был завербован на войну в Украину в одной из российских колоний, после возвращения из зоны боевых действий снова отправили в СИЗО – по обвинению в убийстве, сообщает издание Idel.Реалии.

По данным СМИ, 23-летний Никита Любимов был судим за грабёж и изнасилование. В прошлом году он отправился в Украину в составе ЧВК "Вагнер", был там ранен, после чего вернулся на родину – в деревню Мурзаково Моргаушского района Чувашской Республики.

Согласно официальному релизу Следственного комитета, в конце мая Любимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти местного жителя, 56-летнего Игоря Пушкина. Как сообщают Idel.Реалии, ранее Пушкин проходил потерпевшим по другому уголовному делу, возбуждённому против Любимова, и давал против него показания.