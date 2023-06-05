Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Вернувшийся с войны ранее судимый боец ЧВК "Вагнер" арестован за убийство

Шеврон ЧВК "Вагнер" 

В Чувашии бойца ЧВК "Вагнер", который был завербован на войну в Украину в одной из российских колоний, после возвращения из зоны боевых действий снова отправили в СИЗО – по обвинению в убийстве, сообщает издание Idel.Реалии.

По данным СМИ, 23-летний Никита Любимов был судим за грабёж и изнасилование. В прошлом году он отправился в Украину в составе ЧВК "Вагнер", был там ранен, после чего вернулся на родину – в деревню Мурзаково Моргаушского района Чувашской Республики.

Согласно официальному релизу Следственного комитета, в конце мая Любимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти местного жителя, 56-летнего Игоря Пушкина. Как сообщают Idel.Реалии, ранее Пушкин проходил потерпевшим по другому уголовному делу, возбуждённому против Любимова, и давал против него показания.

  • Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
  • Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК "Вагнер" начала вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов.
  • В последнее время участились случаи совершения преступлений военнослужащими, вернувшимися из Украины, в частности - бывшими бойцами ЧВК "Вагнер". Так, в конце мая в Новосибирске один из наёмников был арестован по обвинению в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Основатель ЧВК "Вагнер", близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, подтвердил, что обвиняемый был бойцом его компании.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG