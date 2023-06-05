Вернувшийся с войны ранее судимый боец ЧВК "Вагнер" арестован за убийство

В Чувашии бойца ЧВК "Вагнер", который был завербован на войну в Украину в одной из российских колоний, после возвращения из зоны боевых действий снова отправили в СИЗО – по обвинению в убийстве, сообщает издание Idel.Реалии.
По данным СМИ, 23-летний Никита Любимов был судим за грабёж и изнасилование. В прошлом году он отправился в Украину в составе ЧВК "Вагнер", был там ранен, после чего вернулся на родину – в деревню Мурзаково Моргаушского района Чувашской Республики.
Согласно официальному релизу Следственного комитета, в конце мая Любимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти местного жителя, 56-летнего Игоря Пушкина. Как сообщают Idel.Реалии, ранее Пушкин проходил потерпевшим по другому уголовному делу, возбуждённому против Любимова, и давал против него показания.
- Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК "Вагнер" начала вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов.
- В последнее время участились случаи совершения преступлений военнослужащими, вернувшимися из Украины, в частности - бывшими бойцами ЧВК "Вагнер". Так, в конце мая в Новосибирске один из наёмников был арестован по обвинению в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Основатель ЧВК "Вагнер", близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, подтвердил, что обвиняемый был бойцом его компании.
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