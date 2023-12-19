Вернувшуюся из Польши белоруску приговорили к 10 годам заключения

В Беларуси 29-летнюю гражданку страны Александру Каско приговорили к 10 годам заключения, признав её виновной в нарушении сразу восьми статей Уголовного кодекса, включая статьи об оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко, а также о создании экстремистского формирования и содействии экстремистской деятельности.

Каско была задержана, а затем арестована в феврале по возвращении из Польши, рассказывает Белорусская служба Радио Свобода. По версии следствия, она дала интервью информационным ресурсам, признанным белорусскими властями экстремистскими организациями, а кроме того, администрировала телеграм-канал, в котором публиковались оскорбительные сообщения о Лукашенко.

Отмечается также, что задолго до суда и приговора КГБ Беларуси внёс Каско в списки людей, которых считает террористами и экстремистами.