Вертолет МЧС упал в Онежское озеро в Карелии

Вертолет МЧС "Ми-8", который перестал выходить на связь вечером 4 февраля, потерпел крушение, его обломки найдены в Онежском озере. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Борт МЧС России с тремя членами экипажа совершал тренировочный полет. 4 февраля он пропал с радаров в районе Онежского озера. Обломки обнаружили утром 5 февраля в 11 км от берега на глубине 50 метров. В МЧС заявили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что самолет рухнул в акватории Онежского озера в 10 км от села Деревянное Прионежского района республики. На борту находились сотрудники МЧС – Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида. Их тела ещё не обнаружены.

В качестве версий инцидента рассматриваются ошибка экипажа, плохие погодные условия и техническая неисправность. По данным СК, экипаж во время полета не сообщал о технических неполадках.