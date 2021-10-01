30 сентября создатель издания The Insider Роман Доброхотов сообщил, что к его родственникам пришли с обыском.

Команда Навального

Шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск.

На Доброхотова завели уголовное дело из-за "незаконного" пересечения границы.

В его квартиру, где сейчас находятся жена и дети, и в квартиру к родителям Романа сегодня утром пришли с обыском. Родных повезут на допрос.

Хотят надавить на близких и предупредить, чтобы Роман не возвращался домой.

Отвратительная месть за мощные расследования The Insider, которые делают властям очень больно.

Ирина Ромалийская

Именно Роман Доброхотов и его команда, часто в связке с расследователями из Bellingcat, рассказывали и показывали миру, что малайзийский Боинг в 2014 над Донбассом был сбит из российской зенитно-ракетной установки БУК. Они же первыми идентифицировали отравителей бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери – доказали, что "Новичком" в Великобритании травили Мишкин и Чепига. Они же показывали, как россияне воюют в Сирии, рассказывали, кто такой повар Путина – Евгений Пригожин, как он связан с криминалом. Кто такой "Вагнер" – Дмитрий Уткин, создавший "ЧВК Вагнера", воюющую за рубежом в интересах России. "Инсайдер" вместе с Белингкетом расследовали отравление российского оппозиционера Алексея Навального. И показали миру - как сотрудники ФСБ "Новичком" пытались убить политика. И еще много чего другого. Заходите на сайт "Инсайдера" и читайте.

Сегодня в итервью мне Роман сказал: "Я вернусь тогда, когда Владимир Владимирович перестанет быть президентом России".

Роман, сил вам. И вашей семье. И новых крутых расследований.

Обыск у пожилых родителей Романа Доброхотова стал поводом для множества возмущенных комментариев. Отец журналиста – известный философ Александр Доброхотов, заведующий кафедрой ИТМК философского факультета МГУ, профессор философии НИУ-ВШЭ.

Андрей Кураев

Это мой любимый преподаватель на философском факультете МГУ. Единственный, кто не был членом КПСС в те брежневские годы. Ученый мирового уровня.

Обыск начал с квартиры его сына – шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. Потом пришли и к родителям. Формально — потому, что он там прописан. Пожилых людей то выводят из квартиры, то заводят обратно. Так повторяется несколько раз.

Кто там что вякал про "честь страны", которая якобы связана с профессиональными спортсменами?

Поистине:



И если есть те, кто приходит к тебе,

найдутся и те, кто придет за тобой

Алексей Малаховский

Так мерзко видеть, как на Романа Доброхотова за его крутые расследования давят через пожилого отца – профессора-культуролога Александра Львовича Доброхотова.

Сегодня в квартире родителей Романа силовики с утра пораньше устроили обыск, а потом 71-летнего известного российского ученого повезли на допрос.

Из биографии Александра Львовича:

В 1992 году – приглашённый профессор Католического университета Тилбурга (Нидерланды) и университета Фрибурга (Швейцария). В 1996 –1997 годах – приглашённый профессор университета Женевы (Швейцария).

До 2009 года – заведующий кафедрой истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ. Также преподавал на факультете культурологии ГАУГН, является членом Учёного совета университета.

С 2009 года – профессор кафедры наук о культуре факультета философии НИУ ВШЭ.

P.S. Сил и терпения Роману и его семье.

Михаил Красулин

Доктора философских наук, профессора Александра Львовича Доброхотова почетная свита выводит из его особняка, дабы препроводить на допрос, в связи с нелегальным переходом границы его сына.

Известного во всем мире человека панибратски за плечо останавливает какой-то сельский гопник, не давая профессору сказать и слова. СЛОВА, служению Которому он посвятил всю свою сознательную жизнь. (Ознакомьтесь со списком трудов и публикаций в Википедии или просто на досуге послушайте его лекции на ТВ Культура).

Обыск у семьи Романа Доброхотова проходит уже во второй раз: в конце июля их обыскивали, поскольку шеф-редактор The Insider проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Тогда же у Романа Доброхотова отобрали загранпаспорта, чтобы помешать ему покинуть Россию, однако он все равно смог выбраться из страны. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Интересы ван дер Верффа представляет в России адвокат Сталина Гуревич, которая откомментировала происходящее в Telegram.

Сталина Гуревич

С утра либеральная общественность опять заламывает руки - режЫм вновь посетил родителей Романа Доброхотова с обыском. Конечно в этих ваших интернетах завыли, мол за родителями пришли, сатрапы. А все оказалось настолько просто, что даже неинтересно. Роман Александрович, в лучших традициях Александра Федоровича, бежал и‌з‌ ‌П‌е‌т‌р‌о‌г‌р‌а‌д‌а‌ ‌в‌ ‌с‌т‌о‌р‌о‌н‌у‌ ‌Ф‌и‌н‌с‌к‌о‌й‌ ‌г‌р‌а‌н‌и‌ц‌ы‌ ‌в‌ ‌ж‌е‌н‌с‌к‌о‌м‌ ‌п‌л‌а‌т‌ь‌е‌ (зачеркнуто) из Москвы без платья, но по некоторым сведениям в "сисю", и отважно пересек границу с Украиной. Естественно незаконно. И конечно логично последовала реакция закона в виде возбуждения уголовного дела о незаконном пересечении границы.

Но интересно для думающих людей тут другое. В России Роману вроде бы ничего не грозит. Подумаешь, клевета, лишение свободы не предусмотрено, состав сложный, долго расследуемый, да и вообще, уголовное дело возбуждено по факту, и Роман в нем всего лишь свидетель. Так что же заставило главреда Инсайдера на следующий же день после обыска роняя тапки бежать к хозяевам через рiдну неньку, рискуя быть подстреленным ретивыми пограничниками. Думается мне, что дело в информации, которая хранится в изъятых гаджетах Доброхотова, наверняка свидетельствующей о длительных товарно-материальных отношениях беглеца с западными спецслужбами, предметом которых является продажа своей Родины.

Вечером того же дня новость о Доброхотове прокомментировала пресс-секретарь МИД России.

Смешной эта шутка показалась не всем.

То, что Доброхотова преследуют за выезд из страны, выглядит дико, считают комментаторы.

Олег Пшеничный

Оказывается, не все знают, что выезд из России не требует какого-то "разрешения государства". Государство обязано обеспечить это право, а не мешать ему.

Сергей Медведев

Удивительное дело против Романа Доброхотова: обычно государства борются с незаконным пересечением границы на въезд – это как организм защищается при помощи кожи от инородных элементов. Наказание за пересечение границы на выезд, вплоть до отстрела нарушителей, характерно лишь для отморозков типа СССР, ГДР или Северной Кореи. И вот сейчас Россия встает в их ряды, когда выезд приравнивается к уголовному преступлению.

А вообще Роман в своем стиле: невозмутимый Джеймс Бонд (или Шерлок Холмс) против кодлы гопников в погонах.

Илья Вайцман

Что такое "гуманизм"? Это когда раньше за попытку побега из СССР полагалась смертная казнь, плюс членам семьи - ссылка или 5-10 лет концлагерей, а за побег из путинской России Роману Доброхотову обещают всего два года концлагеря. Родственникам же "просто" мотают нервы обысками и допросами.

Прогресс, ...! "Оттепель", ...!!!!

Обратите внимание: вертухаи рвутся наказывать не за проникновение в страну, что хоть как-то логично, а за побег. Как сажают за побеги заключенных. "Большая зона", потому что. "Скрепа" такая и традиция, еще со времен уложения Алексея Михайловича.

Валерий Зарубин

Известный советский композитор Никита Владимирович Богословский в своих воспоминаниях приводил эпизод о своей встрече на официальном банкете с прославленным пограничником, "грозой диверсантов и шпионов", Никитой Карацупой. Когда Богословский в беседе восхищенно упомянул о неимоверном количестве задержанных нарушителей границы, Никита Карацупа лишь со вздохом заметил: «Знали бы вы, в какую сторону многие из них бежали...»

Кирилл Шулика

Ну тут все трактуется однозначно. Он эвакуировался из России и теперь получил сигнал, что возвращаться сюда нельзя ни в коем разе. Такие сигналы получили уже все, кто уехал. Вернее, кому дали уехать. Замечу, что дали уехать их медийных лиц оппозиции почти всем.

Сам Роман Доброхотов заявил, что покинул страну законно.

Новости последних дней не дают перевести дух, отмечают оппозиционные комментаторы.

Дмитрий Гудков

Ну что, боевые сводки?

Социолог Борис Кагарлицкий – 10 суток ареста.

Депутат Екатерина Енгалычева – возможно, 30 (узнаем в понедельник).

Редактор DOXA Армен Арамян – штраф 20 тысяч (мало уголовного дела).

Журналист Роман Доброхотов – уехал из страны, ему вдогонку бросили уголовное дело.

Это далеко не все за день, только Москва. В регионах и штрафы больше, и сроки. И все за политику.

Теперь власть решила вдарить по КПРФ и остаткам независимых СМИ: выборы прошли, можно отбросить эту девичью стыдливость. Ни что не должно пробиться сквозь бетон.

Сейчас вспоминаю, как много лет, как заведённый, твердил: и за вами придут. Ну вот: пришли. Только уже поздно. За КПРФ не выйдут на площадь, они и сами это понимают и отменяют ранее назначенную акцию протеста.

Ужасаться нам уже не предлагают. Только дрожать и встраиваться. Даже протест и тот стал ручным, верные лкнинцы-путинцы сворачивают его по свистку. И верно: они свои мандаты получили, а намеки понимать умеют.

Виктор Шендерович

Новые радости с утра: обыск у родителей Романа Доброхотова, шеф-редактора "Insider". Что ищут? Да ничего не ищут – просто наводят ужас на людей, подавляют своей демонстративной бесстыжестью.

Путинский политический террор стал в последнее время почти ежедневным, но продолжается-то уже многие годы. Начнешь вспоминать и перечислять все эти обыски, задержания, аресты, поражения в правах, избиения, дела, сроки, доведения до самоубийства, просто убийства – алфавит закончится.

У власти в России – хунта. Они власть, потому что ее захватили, вот и всё. Уже давно без малейших легитимных оснований (считающих третий срок Путина законным, а череду местных клоунад выборами – прошу покинуть помещение).

А мы все стесняемся называть вещи своими именами.

Простите, что опять с утра пораньше со своими банальностями, но я по-прежнему считаю, что настоящее сопротивление начинается с громкого называния вещей своими именами. А то мы каждый раз заново ахаем и удивляемся несовершенству мира.

Хунта. Ну давайте научимся артикулировать это – может, быстрее дойдет до робкого мозга.

А то, что при этой хунте работают симфонические оркестры и регулярно собирается Гайдаровский форум, – так и в Латинской Америке пятидесятых, поверьте, тоже не затихала жизнь, и "эскадроны смерти" работали в условиях большого культурного подъема...

Многие выражают свою поддержку Роману Доброхотову и другим журналистам, которых днем ранее включили в списки "иностранных агентов".

Иван Бабицкий

С Романом Доброхотовым эти люди тоже просчитались.

У него отобрали загранпаспорт – он всё равно уехал. Через пару месяцев они спохватились, обиделись и пришли с обыском к его родителям.

Вот не понимают, что Доброхотов тоже может обидеться, вычислить и сдать пяток их "разведчиков" за границей, например (даже если они никого там не травили)

Основная опасность заказчикам репрессий, впрочем, грозит совсем с другой стороны.

Николай Подосокорский

Всеми этими участившимися задержаниями, арестами и уголовными делами власть транслирует одну простую истину: никто, живя в России, не должен быть полностью уверен, что завтра останется на свободе. Причем риски и угрозы уже вообще никак не зависят от уровня лояльности гражданина, его политических взглядов, социального положения, классового происхождения, профессии, публичной, деловой или общественной активности, региона проживания и т.п. А поскольку до сих пор часть правящей элиты воспринимает происходящее как "наведение порядка" и свято уверена, что уж она-то точно может спать спокойно, думаю, уже в ближайшие месяцы силовикам на съедение кинут какого-то супертяжеловеса из "Политбюро 2.0", да не одного, а с группой товарищей по "антипартийной группе".

Все-таки прогрессирующая паранойя обязательно должна привести к "раскрытию заговора" в самых верхах, среди "наиболее доверенных лиц", подло затесавшихся в ближний круг и вынашивающих коварные вредительские планы по саботажу высочайших решений, в угоду своим западным кукловодам. Да и на мелочевке в виде притеснения отдельных оппозиционеров, журналистов, правозащитников, активистов и блогеров большую карьеру нынче не сделаешь – они и так почти что вне закона, и щемить их много усердия не надо. Нет, для больших звезд и должностей надо сполна оправдать доверие вождя, доказав, что измена проникла слишком глубоко, и пораженческими настроениями охвачены не только низы, но и верхи. Иначе какая же это борьба с агентами влияния?!