Участника четырех войн осудили за облитый краской плакат с Z и V

Суд в Тамбовской области приговорил к шести годам условного лишения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей местного жителя Олега Борисенко, облившего краской плакат с буквами Z и V. Об этом сообщает "Сота".

Борисенко признали виновным по статье о повторной дискредитации армии России и хранении пороха. Прокурор требовал назначить ему шесть лет реального срока в колонии общего режима и штраф.

По словам Борисенко, он воевал в Югославии, Чечне, Сирии, а с 2014 по 2015 год принимал участие в конфликте на востоке Украины в составе ЧВК "Вагнер". Свой поступок он объяснил тем, что буквы Z и V напоминают ему символику нацистской Германии. Борисенко утверждает, что найденный в его доме порох был куплен давно для охоты. Сообщается, что он добровольно отдал его сотружникам правоохранительных органов.

В суде Борисенко заявил, что выступает против российского вторжения в Украину.

В 2022 году Борисенко был оштрафован на 30 тысяч рублей. На него было заведено административное дело о "дискредитации" армии из-за антивоенной наклейки на его машине.