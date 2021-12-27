"Ветераны России" просят привлечь "Мемориал" за "реабилитацию нацизма"

Общественное движение "Ветераны России" обратилось к Следственному комитету и Генеральной прокуратуре России с просьбой привлечь руководство и сотрудников "Мемориала"(организация внесена в список НКО-иностранных агентов) к ответственности за "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР".

Авторы открытого письма утверждают, что обнаружили в списке жертв политических репрессий, который составляет "Мемориал", имена ещё 19 "нацистских пособников, на чьих руках кровь мирных граждан".

В обращении "Ветераны России" ссылаются на выводы израильского историка Арона Шнеера, который обнаружил в списке "жертв политического террора" пособников нацистов. На это обращал внимание во время встречи с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин.

В самом "Мемориале" ранее признали, что в их списке действительно оказались имена осужденных за коллаборационизм и причастных к уничтожению евреев. В организации назвали попадание этих имён в список ошибкой и сообщили, что исправили её ещё три месяца назад.

23 декабря Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу иска прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России НКО-иноагентом.

Прокурор, выступая на заседании, заявил, что правозащитный центр неоднократно и грубо нарушал Конституцию и федеральные законы, более десяти раз привлекался к ответственности, длительное время размещал в интернете материалы без маркировки. "Отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях может формировать негативный образ государства и приводить граждан к депрессии, "- заявил представитель прокуратуры. Заседание продолжится 29 декабря. Завтра в Верховном суде России назначены прения по делу "Международного мемориала", который также хотят ликвидировать.

Правозащитники не признают претензий властей и заявляют о политическом мотиве преследования.