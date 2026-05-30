"Ветераны СВО" и вербовщики. Последний звонок в школах России

В городах России и на оккупированных РФ территориях Украины 26 мая прошли "последние звонки" – торжественные мероприятия, посвященные окончанию школы. Перед выпускниками выступили не только чиновники и депутаты "Единой России", как происходит годами, но и "ветераны СВО" – участники войны в Украине, рассказывает Настоящее Время.

Из школы – в операторы дронов

В Мурманской области на празднике последнего звонка в Ледовом дворце обустроили целую площадку от центра патриотического воспитания "Воин", на которой выпускникам предлагали попробовать управление дроном и агитировали служить в войсках БПЛА. Об этом сообщило издание "7x7. Горизонтальная Россия" со ссылкой на телеграм-канал мурманской журналистки Виолетты Грудиной. Ролик с места событий опубликовал оперативный штаб правительства Мурманской области с заголовком "Взяли джойстики вместо ручек: как Центр "ВОИН" удивил выпускников".

В мероприятии участвовали полторы тысячи школьников, сообщили в правительстве.

"Запомните, выпускники. Вас обманут. Обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра. Это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт – и они там погибали", – написала Грудина.

Российские власти действительно привлекают к обучению на операторов дронов все более молодых людей. При этом им "гарантируют", что служить они будут всего год, в тылу, управляя беспилотниками, однако в действительности контракт с Минобороны РФ таких ограничений не предусматривает. Так, осенью 2026 года стало известно о вербовке в БПЛА-войска студентов колледжей и техникумов: в отличие от вузов, там учатся и несовершеннолетние, так как многие поступают в эти заведения после 9-го класса школы. О первом случае гибели завербованного во время этой кампании студента колледжа журналисты Русской службы BBC сообщили в мае 2026 года – 23-летний Валерий Аверин погиб под Луганском через три месяца после подписания контракта.

Стимулировать не только студентов, но и школьников учиться управлять БПЛА российские власти пытаются с помощью дополнительных баллов к ЕГЭ: в 2027 году в нормы ГТО, за выполнение которых начисляют от 2 до 5 баллов для поступления в вуз, включат управление беспилотниками.

"СВОшники" на последних звонках

В других регионах России на праздник к выпускникам пришли "ветераны СВО", как в РФ называют участников боевых действий в Украине. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о восьми таких выступлениях.

В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел Михаил Тамбовцев, в декабре 2025 года награжденный Владимиром Путиным званием "герой России" за участие в полномасштабной войне в Украине и внесенный в базу украинского сайта "Миротворец".

Школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет московское объединение "ветеранов СВО" и активно продвигает присутствие участников войны в политике и в школах. Он рассказывал выпускникам о том, что решил "служить Отечеству" уже к своему собственному последнему звонку – то есть к окончанию школы.

Мониторинговый проект "Не норма", рассказывающий о милитаризации школ и детских садов в России и пропаганде войны среди детей, сообщает, что участники войны в Украине стали "гостями" последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане, Краснодарском крае. В некоторых школах война так или иначе стала темой праздника или его части: дети возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым в Украине военным, дети погибших на войне получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке, учеников хвалили за помощь фронту.

В Шахтах Ростовской области родители и учителя организовали акцию "Помощь бойцам СВО вместо букетов": они отказались от покупки цветов, а деньги передали на покупку техники в штурмовой отряд.

Письмо Министерства просвещения

Последние звонки в 2026 году стали не первыми в истории, когда "ветераны СВО" оказались в школах в праздник: с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину участников войны приглашают выступать перед учениками, проводить "Уроки мужества", открывать "парты героев" и мемориальные таблички, а в некоторых школах и поздравлять выпускников. Проект "Не норма" фиксировал появление "ветеранов СВО" на последнем звонке с 2024 года. Однако в 2026 году их участие в торжественных линейках было инициировано Министерством просвещения.

Соответствующее письмо ведомство направило в отделы образования по всей стране еще в декабре 2025 года. В нем говорилось о том, что последние звонки в РФ пройдут 26 мая, выпускные – 27 июня. При проведении праздника, писало Минпросвещения, "следует предусмотреть" следующее: исполнение гимна, поднятие флага, чествование многодетных семей и выступления родителей, "в том числе награжденных государственными наградами РФ и субъектов РФ, участников СВО". В мае 2026 года о рекомендации Минпросвещения пригласить участников войны выступать перед детьми на последнем звонке сообщило государственное информагентство ТАСС.

"Первоначально участники СВО на последнем звонке зачастую были тем или иным образом связаны со школой – бывшие выпускники, родственники учеников. Теперь это совсем не обязательно", – говорит автор проекта "Не норма" Дмитрий Цибирёв и добавляет, что "школы следуют рекомендациям и зовут всех подряд и в большом количестве".

По словам Цибирёва, несогласные с подобной программой праздника родители в школах есть, но выступать против открыто они уже не решаются: "[Случаев] активного [сопротивления мне] неизвестно, это страшно и опасно. А тихий саботаж, я уверен, имеет место, но на то он и тихий, что его не слышно. Если родители или дети отказываются от участия в таком последнем звонке, то объясняют это бытовыми причинами: плохое самочувствие, занятость и так далее".