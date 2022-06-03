"Вход по паспорту". Соцсети о блокировках VPN-сервисов

Россия развернула новую большую атаку на VPN-сервисы. Многие пользователи на этой неделе жалуются на серьёзные проблемы.

Анна Лютенко:

Ну, что, сограждане. Они добрались до ВПН. Почему-то я надеялась, что какой-нибудь непопулярный ВПН властюшки наши трогать не будут. И поставила себе ВыПыНы с котиком. Но сегодня он перестал работать. Тогда я поставила с зайчиком. Но и зайчик не заработал. Плюнула, и поставила тот, что первый в списках аппстора.

Людмила Танавская:

Сначала отключат все впн. А потом телеграм и ютюб.

Ксения Собчак:

Если все продолжится в том же духе, то читать заблокированную в России Медузоньку и лениво листать экстремистский инстаграм станет гораздо сложнее.

Причем пресс-секретарь президента Песков открыто говорил, что пользуется VPN, а российские власти эти самые VPN закупают. Короче говоря, все как обычно. Государству можно, тебе нельзя.





Алексей Куприянов:

Прочел в FB рассказы тех, у кого перекрыли VPN. Судя по обилию рассказов, эффективность этой меры оставляет желать лучшего.

Лиза Лазерсон:

Когда не можешь что-то побороть, можно пытаться кричать «волки» и надеяться, что рассосется само. Примерно так можно описать борьбу если не со свободой слова – ее все-таки уже лет десять как нет – то с информационным пространством XXI века.

Роскомнадзор сегодня объявил, что начал блокировку популярного VPN-сервиса Proton. Роскомсвобода писала, что цензоры на заседании всерьез провозгласили, что все эти випиэны – это вражеские изобретения для информационной войны против России, а потому должны нещадно выжигаться напалмом.

На этом фоне можно подумать, эх, не видать мне инстаграма да фейсбука, пойду хоть ВКонтакт пост напишу, но тут приходит такая новость: VK заблокировал страницу яблочников Бориса Вишневского, Льва Шлосберга и других. Что, и здесь нельзя?!

Такими методами создается ощущение всеобъемлющего большого брата: чтобы человек подумал трижды, прежде чем хоть слово сказать – мол, везде достанут не так то эдак, стоит ли вообще пытаться разбираться, как этот VPN установить… Да, большой брат залез в наши жизни. Да, из-за цензуры вынуждены читать полинтернета через VPN. Да, за мнение могут посадить. Но в корне неверно позволять создавать у нас ощущение, будто у нас забрали наши головы и заткнули вообще все голоса. Система ведет себя так, пытаясь широкими мазками запугать, потому что знает, что заставить замолчать точечно каждого сил у нее нет. И не будет.

Кремлёвский мамковед:

Эксперты-оптимисты пытаются смягчить проблему, сравнивая VPN-сервисы с гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастает две. Но на деле блокировка крупнейших сервисов отобьёт желание большинства россиян приобретать шифрование трафика по подписке. А использование небольших и бесплатных сервисов чревато повышенной угрозой безопасности личных данных.

Поэтому закручивание гаек даёт свои плоды, вопреки устоявшимся убеждениям о неэффективности профильных ведомств – значительная часть ресурсов, выделенных на цифровизацию страны в последние годы, была направлена именно на обеспечение фундамента российского «золотого щита». Ведь в первую очередь цифровой гулаг заботится о прочности своих заборов, решёток и замкóв.