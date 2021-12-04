"Вы либо воюйте, либо торгуйте! Вы как-то определитесь?!" | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с музыкантом Алексеем Кортневым, бывшим вице-премьером российского правительства Альфредом Кохом, экономистом Сергеем Алексашенко, политиком Геннадием Гудковым, политологами Марией Снеговой и Александром Морозовым.