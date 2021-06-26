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Грани времени

"Выборы в Думу «выиграет» не доктор Проценко, а чекист Патрушев" | Грани времени с Мумином Шакировым

"Выборы в Думу «выиграет» не доктор Проценко, а чекист Патрушев" | Грани времени с Мумином Шакировым
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"Выборы в Думу «выиграет» не доктор Проценко, а чекист Патрушев" | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Путин за честные выборы, но без Навального и его сторонников, зачистил оппозицию и выставил "паровозами" двух министров, врача, омбудсмена • Covid–19 бьет рекорды в России: почему власти провалили программу вакцинации • Кто набрал больше имиджевых очков в «военно-патриотической игре» в Черном море

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Дмитрием Гудковым, с профессором международных отношений в Кардиффском университете Сергеем Радченко и с популяризатором науки Ильей Колмановским.​
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