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Видео, снятое Дмитрием Сумровым в кибуце Нахаль Оз после трагедии

Видео, снятое Дмитрием Сумровым в кибуце Нахаль Оз после трагедии
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Видео, снятое Дмитрием Сумровым в кибуце Нахаль Оз после трагедии

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