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Украина

Зеленский: "Крымская платформа" будет работать не раз в год, а ежедневно"

Зеленский: "Крымская платформа" будет работать не раз в год, а ежедневно"
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Зеленский: "Крымская платформа" будет работать не раз в год, а ежедневно"

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"Крымская платформа" ‒ это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно, ‒ заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью крымским журналистам накануне международного саммита "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве. Зеленский также подчеркнул, что Россия продолжает активную милитаризацию аннексированного Крыма. "На сегодня это милитаризованный остров, и он выглядит, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности ‒ природной, экологической и туристической", ‒ сказал президент Украины. Это интервью стало частью мультимедийного спецпроекта "Как мы будем возвращать Крым?" "Лаборатории журналистики общественного интереса" и украинского издания "Новое время", который объединил крымских журналистов, редакторов разных медиа, правозащитников и общественных деятелей в "Крымскую редакцию" для поиска инструментов и решений для возвращения полуострова.



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