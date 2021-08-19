Зеленский: "Крымская платформа" будет работать не раз в год, а ежедневно"

"Крымская платформа" ‒ это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно, ‒ заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью крымским журналистам накануне международного саммита "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве. Зеленский также подчеркнул, что Россия продолжает активную милитаризацию аннексированного Крыма. "На сегодня это милитаризованный остров, и он выглядит, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности ‒ природной, экологической и туристической", ‒ сказал президент Украины. Это интервью стало частью мультимедийного спецпроекта "Как мы будем возвращать Крым?" "Лаборатории журналистики общественного интереса" и украинского издания "Новое время", который объединил крымских журналистов, редакторов разных медиа, правозащитников и общественных деятелей в "Крымскую редакцию" для поиска инструментов и решений для возвращения полуострова.