Зеленский: Россия будет превращать крымчан в обслуживающий персонал

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия продолжит наращивать военный контингент на территории аннексированного Крыма. Об этом глава государства заявил в ходе интервью крымским журналистам накануне международного саммита "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве. "Мы видим, какое там (в Крыму ‒ КР) усиление военного контингента. И мы понимаем, что происходит, и понимаем, что отвода не будет. Я считаю, что в принципе все будет делаться так, чтобы все, что туда завезено, там и осталось. Поэтому они будут превращать в любом случае местное население в обслуживающий персонал. Больше ничего там не будет", ‒ заявил Владимир Зеленский. Это интервью стало частью мультимедийного спецпроекта "Как мы будем возвращать Крым?" "Лаборатории журналистики общественного интереса" и украинского издания "Новое время", который объединил крымских журналистов, редакторов разных медиа, правозащитников и общественных деятелей в "Крымскую редакцию" для поиска инструментов и решений для возвращения полуострова.