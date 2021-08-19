Зеленский ‒ о политзаключенных Крыма: "Россия тормозит крымский вопрос"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кроме прямых переговоров с президентом России в отношении освобождения крымских политзаключенных, другого выхода он не видит. "Все списки сформированы благодаря работе нашего омбудсмена. Я не знаю, есть ли реально действенные шаги. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских политзаключенных, я другого выхода не вижу. Я считаю, что другие варианты должны разрабатываться именно на «Крымской платформе»", ‒ сказал президент Украины. По его мнению, именно российская сторона тормозит процесс обмена: "Я думаю, что вы знаете, кто тормозит крымский вопрос ‒ Россия. Потому что они (российские власти ‒ КР) объединяют вопрос политзаключенных с оккупацией Крыма. Для них они не политзаключенные, потому что «не было оккупации Крыма». Поэтому это очень сложный вопрос", ‒ подчеркнул Зеленский. Это интервью стало частью мультимедийного спецпроекта "Как мы будем возвращать Крым?" "Лаборатории журналистики общественного интереса" и украинского издания "Новое время", который объединил крымских журналистов, редакторов разных медиа, правозащитников и общественных деятелей в "Крымскую редакцию" для поиска инструментов и решений для возвращения полуострова.