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Зеленский: Украина должна вводить санкции там, где они имеют влияние

Зеленский: Украина должна вводить санкции там, где они имеют влияние
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Зеленский: Украина должна вводить санкции там, где они имеют влияние

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна вводить выборочные санкции против граждан, которые работают против "государственности и суверенитета Украины". По мнению главы государства, санкции должны применятся там, где они способны оказать реальное давление. "Я по-разному отношусь к санкциям. Я считаю, что Украина должна вводить санкции там, где они имеют реальное влияние. И должен обращаться к странам, которые действительно своими санкциями влияют на тот или иной бизнес, недвижимость", – резюмировал президент Зеленский. Это интервью стало частью мультимедийного спецпроекта "Как мы будем возвращать Крым?" "Лаборатории журналистики общественного интереса" и украинского издания "Новое время", который объединил крымских журналистов, редакторов разных медиа, правозащитников и общественных деятелей в "Крымскую редакцию" для поиска инструментов и решений для возвращения полуострова.

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