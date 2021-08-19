Зеленский о законе о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает инициированный им закон "О коренных народах Украины", который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года, фундаментальным для коренных жителей аннексированного Россией Крыма. "Закон о коренных народах ‒ это один из тех законов, который говорит именно крымским татарам, что это их земля, без намеков, а в реальных действиях. Я считаю, что это объединяет людей, живущих именно там, понимающих, что это их земля, и об этом не просто говорит президент, а закон уже принят, и кстати, подписан", – сказал Зеленский. По мнению главы украинского государства, на сегодня российская сторона делает все, чтобы разделить крымское общество. "Временные местные власти и Российская Федерация отдельно делают все, чтобы создать границу в крымском обществе, чтобы разделить этих людей. Это понятно. А мы должны делать, наоборот, все для того, чтобы там люди понимали, что только в Украине Крым будет счастливым", – подытожил Владимир Зеленский. Это интервью стало частью мультимедийного спецпроекта "Как мы будем возвращать Крым?" "Лаборатории журналистики общественного интереса" и украинского издания "Новое время", который объединил крымских журналистов, редакторов разных медиа, правозащитников и общественных деятелей в "Крымскую редакцию" для поиска инструментов и решений для возвращения полуострова.