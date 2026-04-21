"Видимо, это злило кого-то в Кремле". Защитниц прав коренных народов обвиняют в терроризме

В России силовики готовят процесс по делу "Абориген форума" – объединения экспертов и защитников прав коренных малочисленных народов.

17 декабря 2025 года в Якутии, Петербурге, на Алтае и в Кузбассе у активистов прошли обыски. Две правозащитницы Дарья Егерева и Наталья Леонгардт были отправлены в СИЗО. Их обвиняют в участии в террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК), обеим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Историка Максима Кузахметова, который находится за пределами России, Басманный районный суд Москвы арестовал заочно 2 апреля. Всего по делу, по словам источников редакции, знакомых с ходом процесса, проходит 10 человек. Но их имена силовики не разглашают.

"Абориген Форум" был запрещен в России дважды. В июне 2024 году его признали экстремистским как, якобы, часть не существующего на самом деле "Антироссийского сепаратистского движения". 22 ноября того же года объединение получило статус террористической организации как одно из подразделений "Форума свободных государств постРоссии". Дело против "Абориген Форума" ведется по восьми уголовным статьям: о распространении военных "фейков", призывах к сепаратизму, участии в "экстремистской" организации, возбуждении ненависти или вражды, реабилитации нацизма, создании и участии в террористическом сообществе и террористической организации, а также надругательстве над российским флагом или гербом.

"По таким статьям не бывает оправданий"

49-летняя Дарья Егерева и 58-летняя Наталья Леонгардт находятся в СИЗО уже четыре месяца. Все судебные заседания по их делу закрытые.

– Приехали утром, провели обыск и забрали ее в Следственный комитет, – рассказывает подруга Натальи Леонгардт Людмила (имя изменено в целях безопасности – СР) – Муж ее был на работе, он только через несколько часов обо всем узнал – он был абсолютно растерян. Непонятно было, что она с собой взяла – есть ли у нее нужная одежда, белье, зубная щетка. Семья у нее была счастливая, дети –близнецы, им сейчас уже по 32 года, беды никто не чувствовал – была абсолютная уверенность, что Наталья занимается правильным делом, в котором нет ничего незаконного. Поэтому арест стал полной неожиданностью. Хорошо, что ее родители не дожили, вот честно. Они пережили репрессии 30-х годов, и им сейчас это всё заново переживать – это было бы страшно... После ее ареста, на следующий день было слушание по мере пресечения, закрытое, пустили только адвоката....

Адвокат Ольга Подоплелова была на этом суде 18 декабря.

– День был очень тяжёлым для всех. Наталья и Дарья были очень подавлены. С одной стороны, у обеих, я думаю, есть уверенность, что их деятельность была полностью законной и ни при каких обстоятельствах не должна была привести к уголовному преследованию. Уверенность в своей правоте часто становится опорой в заключении, – говорит Подоспелова. – С другой стороны – все прекрасно понимают, какие цифры написаны в уголовном кодексе по тем статьям, по которым их обвиняют. Страшные сроки, которые им грозят пока даже не поддаются осмыслению. К сожалению, по таким статьям не бывает оправданий, необходимо готовиться к худшему сценарию, хотя обвинения являются полностью надуманными.

Адвокат подчеркивает, что Егерева и Леонгард занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью.

– Тут имеет место криминализация такой адвокационной, просветительской работы. Это как раз в логике репрессий против гражданского общества в последние годы, – говорит Ольга. – "Абориген Форум" был внесён в перечень террористических организаций как структурное подразделение "Форума свободных государств постРоссии". Тогда в список попали 172 организации, относившиеся не только к коренным народам. Некоторые из них вообще не существуют, это призраки, живущие только в фантазиях ФСБ. Например, движения “Белгородская Народная Республика” и “Курская Народная Республика”, "Форум свободных государств постРоссии" реально существует, но никаких структурных подразделений у этой площадки нет. А летом 2024 года "Абориген Форум" признали еще и структурным подразделением "Антироссийского Сепаратистского Движения". Это некая фантомная структура, придуманная ФСБ, чтобы иметь возможность преследовать независимых активистов, которые выражают независимую точку зрения. Репрессивная машина по инерции захватывает всё больше людей, которые могут быть никак не связаны между собой и не представляют никому никакой угрозы.

Адвокат при этом отмечает, что защитники прав коренных народов всегда были "неудобны" не только чиновникам и силовикам.

– Они часто мешали угольным, нефтяным и другим добывающим компаниям действовать бесконтрольно и уничтожать среду обитания коренных народов. Так что можно предположить, что разные силы стоят за этим преследованием. При этом, 17 декабря прошлого года обыски прошли по всей России. А взяли под стражу только двоих – возможно, чтобы создать некий показательный эффект для людей, потенциально занимающихся тем же, чем занимались они. Дарья – наиболее заметный международный эксперт. Наталья занималась в основном образованием и просвещением в сфере защиты прав коренных народов. Ее арест должен, по всей видимости, напугать тех, кто даже не выступает публично. Пока арестованы двое, но это не значит, что на этом репрессии остановятся.

Журналист, активист движения "Свободная Ингрия" Максим Кузахметов, 2 апреля заочно арестованный по тому же делу "Абриген Форума", не понимает, почему он оказался "подельником" Дарьи Егеревой и Натальи Леонгардт.

– Очень уж различны наши представления о будущем: я считаю, что всем будет хорошо, когда российская империя прекратит свое существование, а многие участники "Абориген Форума" считали, что надо писать в "Единую Россию", взаимодействовать с властью, не требовали автономии для своих регионов. Но огромной империи до малых народов дела нет. И, по моему, разговоры о том, "чтобы нам не мешали пасти оленей", – это в лучшем случае путь в резервацию, – говорит Максим Кузахметов.

При этом он признает, что у преследуемых активистов была важная миссия – рассказывать правду о положении коренных малых народов, в том числе на международной площадке в ООН.

– Видимо, это злило кого-то в Кремле. В "Абориген Форуме" близко нет никаких сепаратистов. Обе правозащитницы – искренние, человеколюбивые женщины. Все дело слеплено искусственно, куча статей свалена в кучу, не поймёшь, где осквернение флага, где дискредитация армии. Правозащитницы никого не убили, ничего не украли, просто выражали боль за пастбища с оленями, превращенные в загаженные нефтяные территории. Но они в СИЗО и рискуют выйти без волос, без зубов через много лет – никаких иллюзий про праведный суд я не питаю.

Основатель "Форума свободных государств постРоссии" Олег Магалецкий говорит, что признание его организации террористической создало почву для массовых преследований.

– В решении так называемого суда сказано, что у нас есть 172 структурных подразделения, куда они включили как существующие движения, с которыми мы взаимодействуем как платформа, так и те, с которыми мы никак не взаимодействовали, например, "Абориген Форум" и некоторые выдуманные организации, которых в принципе не существует. Это судебное решение используют, чтобы арестовывать и преследовать людей. Наша площадка просто дискуссионная, она предоставляет возможность выражения всем – и тем, кто за отделение от России, и тем, кто против, и представителем порабощенных наций, и международным экспертам, – говорит Олег Магалецкий.

Как отмечает информационный центр "Сова", в списке из 172 якобы структурных подразделений "Форума свободных государств постРоссии" есть военизированные группы, участвующие в войне на стороне Украины (Сибирский батальон, Карельский национальный батальон, рота "Башкорт", батальон "Туран", взвод "Ингрия" и др.). Есть там и сторонники независимости или расширения прав некоторых российских регионов России, многие из таких объединений сотрудничали с Free Russia Foundation – их всех вместе признали экстремистскими в качестве подразделений "Антироссийского сепаратистского движения" ("Абориген Форум", "Свободный Идель-Урал", "Свободная Якутия", "Свободная Бурятия", фонд "Азиаты России" и др.). Есть националистические объединения ("Северное братство", "Залесская Республика", "Смоленская Республика" и др.), в основном, действующие за границей. Наконец, есть несуществующие подразделения, вроде "Федеративных штатов Сибири" или "Республики Карелия" (официальное название российского региона).

"Считают, что они цари и боги"

Руководитель Международного фонда развития и солидарности коренных народов "Батани" (в 2015 году объявленного иноагентом, в 2017 ликвидированного – СР), член Международного комитета коренных народов России Павел Суляндзига хорошо знал Наталью Леонгардт, поскольку они вместе работали в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего Востока (RAIPON).

– Наталья – очень мягкий, интеллигентный человек, но при этом она очень решительно защищала коренные народы. Например, в Кемеровской области, когда у телеутов произошел конфликт с представителем угольной промышленности. И когда на Таймыре был конфликт с "Норникелем". Представители компаний считают, что они там цари и боги, все ресурсы, местные администрации в их руках. Наталья в таких ситуациях часто помогала общинам достигать какого-то компромисса и в то же время добивалась, чтобы бизнес придерживался международных стандартов во взаимоотношениях с коренными народами. Еще она помогала общинам составлять, так называемые планы развития. Вот, например, община занимается охотой, рыболовством, оленеводством. И тут приходит компания: мы хотим добывать на этой территории нефть газ, уголь – для вас это тоже будет выгодно, появятся новые рабочие места. И чтобы отстаивать своё право на нормальную жизнь аргументированно, а не просто: мы против и всё – община составляет план развития. Делает экономические расчёты по ведению бизнеса, связанного с добычей рыбы, с переработкой оленьего мяса, с развитием туризма и говорит: вы знаете, мы без вас можем работать, зарабатывать и прекрасно существовать. А вы всё нам разрушите, и мы не сможем заниматься ни оленеводством, ни охотой, ни туризмом.

Суляндзига подчеркивает, что все обвинения российских властей в адрес защитников прав коренных народов надуманы и безосновательны.

– Самое трагичное, что арестовывают за сепаратизм, терроризм людей, у которых не что в действиях – в мыслях такого не было. Мы никогда не боролись за отделение от России. Мы считаем, что больше, чем Путин и его режим, на развал России никто не работает. – говорит Павел.

В конце апреля в ООН пройдет очередная сессия по коренным народам. Туда съедутся около 1000 представителей со всего мира. По словам Суляндзиги, друзья и коллеги Дарьи и Натальи готовят акцию в их поддержку: в один день участники сессия ООН наденут футболки с портретами обеих узниц. Одно заседание сессии ООН будет непосредственно посвящено арестам Дарьи Егеревой и Натальи Леонгардт, другое – репрессиям против активистов и лидеров коренных народов по всему миру.

Эксперты ООН уже высказали свою публичную позицию: в России в последние годы законодательство по борьбе с экстремизмом и терроризмом используется для подавления гражданского общества, и дело Натальи и Дарьи было названо как один из примеров.