Википедия оштрафована на $27 000 за сведения об армейских частях РФ

Во вторник фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc), которому принадлежит Википедия, был оштрафован мировым судьей Таганского районного суда Москвы на 2 миллиона рублей ($27 000) за отказ удалить из Википедии информацию о трех российских войсковых частях. Как сообщило агентство Reuters, судья счёл "дезинформацией" размещённые в Википедии сведения.



Речь идет о статьях о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде и размещении информации о действиях российских войск на территории Украины в Харькове, Лисичанске и Мариуполе.



"Голос Америки" отмечает, что в Википедии, общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии, написать или отредактировать статью может любой желающий.



После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские власти штрафуют и блокируют сайты, которые распространяют сведения, не совпадающие с официальной версией Кремля.



Нынешний штаф - четвертый, наложенный на фонд Викимедия согласно Кодексу РФ об административных нарушениях. В прошлом году фонд был оштрафован за отказ удалить две статьи, связанные с войной России против Украины. В одной из них речь шла об "оценке российского вторжения в Украину в 2022 году".