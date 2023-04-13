"Википедию" оштрафовали на 2 млн рублей за неудаление статьи о войне

Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал на два миллиона рублей управляющий "Википедией" американский фонд Wikimedia Foundation за отказ удалить статьи о войне в Украине, которые российские власти считают фейками. Об этом сообщает "Медиазона".

Фонд признан виновным по административной статье о неудалении запрещённого в России контента. Это уже пятый штраф для Wikimedia Foundation по этой статье.

В апреле прошлого года суд назначил фонду штраф в пять миллионов рублей из-за публикаций про убийства мирных граждан в Буче под Киевом, военные преступления и обстрел российской армией больницы в Мариуполе. Позже суд оштрафовал фонд еще на два миллиона рублей после отказа удалять материалы о войне в Украине. В одной из статей речь шла об "оценке российского вторжения в Украину в 2022 году".

В конце февраля 2023 года поводом для штрафа на сумму в два миллиона рублей стал отказ удалить из "Википедии" информацию о трех российских войсковых частях.

Роскомнадзор несколько раз требовал от "Википедии" удалить статьи о российском вторжении, в том числе на английском языке. Ведомство считает, что в статьях "Википедии" "продвигается антироссийская интерпретация событий".

Wikimedia ранее заявляла, что информация в статьях, о которых шла речь в суде, была получена из надежных источников и соответствует стандартам "Википедии".