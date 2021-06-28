Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде в Минске

Бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, который из-за ареста не смог зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Беларуси в прошлом году, выступил с последним словом в суде. Бабарико заявил, что не может признаться в инкриминируемых ему преступлениях, потому что их не совершал. Белорусские власти обвинили его получении взяток и легализации средств, полученных преступным путём, "в особо крупном размере".

По словам Бабарико, возможно, признавшись в преступлении, которого он не совершал, он получил какую-то материальную выгоду. Но ему не стыдно перед родственниками, потому что никаких противоправных действий или даже намеков на противоправные действия он не допускал.

Верховный суд Беларуси огласит приговор 6 июля.

Ранее прокурор потребовал приговорить Бабарико к 15 годам колонии усиленного режима.

Вместе с Бабарико обвиняемыми по делу о финансовых махинациях проходят еще 6 человек. Им также грозят тюремные сроки до шести с половиной лет.

Виктор Бабарико был арестован год назад после того, как объявил о намерении баллотироваться на пост президента.

За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль, задержав более 10 высокопоставленных менеджеров по подозрению в мошенничестве.

Все арестованные по этому делу называют преследование политически мотивированным.

Amnesty International признала Виктора Бабарико и других обвиняемых по "делу Белгазпромбанка" узниками совести.

После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Лукашенко, которые начались в августе и жестоко подавлялись властями.