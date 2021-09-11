Дело "Сети": Виктор Филинков вновь помещён в штрафной изолятор

Антифашист и левый активист Виктор Филинков, осуждённый по делу "Сети" ("запрещённой в России террористической организации") четвертый раз подряд помещён в штрафной изолятор оренбургской исправительной колонии номер 1. Об этом рассказала в фейсбуке его адвокат Евгения Кулакова.

"Вместе с карантином это будет 32 дня в одиночке на строгих условиях. Таков его первый месяц в лагере, где ему осталось сидеть еще 3,5 года", добавила Кулакова. Причиной помещения Филинкова в ШИЗО стали, по её словам, "мелкие нарушения, которые при желании можно каждый день штамповать любому заключенному".



Как пишет "Новая газета", в июне 2020 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновными в участии в террористической организации Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, назначив им семь и пять с половиной лет колонии общего режима соответственно. Бояршинову в апреле 2021-го сократили срок на три месяца, приговор Филинкову оставили без изменений.



Еще семеро пензенских антифашистов получили от 6 лет колонии общего режима до 18 лет строгого режима. Приволжский окружной военный суд назначил Дмитрию Пчелинцеву 18 лет колонии, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14 лет, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет, Василию Куксову — 9 лет и Арману Сагынбаеву — 6 лет.