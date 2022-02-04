Виктория Нуланд в интервью ТАСС: "Давайте не будем начинать войну"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью российскому агентству ТАСС заявила об угрозе "большой войны в Европе" - в связи с обострением ситуации вокруг Украины - и объяснила позицию Соединённых Штатов по вопросу переговоров с Россией о так называемых гарантий безопасности.

По словам Нуланд, Вашингтону и Москве "пришло время вернуться за стол переговоров и работать над контролем над вооружениями, над сокращением военных рисков, совершенствовать и дошлифовывать имеющуюся систему под реалии XXI века, а не выбрасывать её в окошко и, безусловно, не иметь большую войну в Европе".

Заместитель Госсекретаря прокомментировала также опасения России по поводу того, что расширение НАТО якобы нарушает принцип "неделимости безопасности". По её словам, это Россия угрожает неделимости безопасности, поскольку она "вторглась в Грузию, держит войска в Молдове вопреки воле правительства этой страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс".

Она также выступила за реализацию минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе, отметив, что Россия должна прекратить оказывать военную поддержку сепаратистам и вывести свои силы с Украины (Россия отрицает наличие своих военнослужащих в Донбассе).

По словам Нуланд, российский народ "заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения", и ему нужна "большая война". "Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов" - дважды за интервью повторила Нуланд.

Заместитель госсекретаря также заявила, что в США почти уверены, что именно Россия устроила утечку в испанскую газету El País конфиденциальных ответов Вашингтона и его союзников на российские требования так называемых гарантий безопасности. "Пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации" - сказала она. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это утверждение "конспирологией".