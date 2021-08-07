Власти Литвы пообещали выдавать по 300 евро проникшим в страну мигрантам без визы. Выплата будет совершаться один раз при их согласии вернуться домой. Об этом в эфире радиостанции LRT заявила глава департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзинскайте.

По её словам, деньги будут выплачиваться в аэропорту перед посадкой на рейс. В случае возвращения в Литву ещё раз на эти деньги претендовать будет нельзя. Когда будут организованы рейсы для мигрантов — не уточняется.

Летом литовские власти объявили о миграционном кризисе в стране, на границе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику проникли больше четырёх тысяч человек. За один день 28 июля литовские пограничники задержали 171 мигранта, незаконно пересёкшего границу. В 2020 году за такое нарушение были задержаны только 82 человека, годом раньше — 46.

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Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведёт таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Белорусские власти обвинения не признают.

Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", – заявил он, выступая перед парламентом. Белорусские провластные телеграм-каналы сообщают, что в страну в ближайшее время могут быть налажены рейсы из Афганистана.