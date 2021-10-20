"Виноваты непривитые". Блогеры о "нерабочей неделе" из-за ковида

Россию захлестнула четвертая волна ковида: статистика уже который день подряд регистрирует более тысячи смертей в сутки. В социальных сетях множатся посты о заболевших и умерших. Оппозиция винит в происходящем власти, которые до последнего момента игнорировали рост заболеваемости.

Леонид Гозман

ВОПРОС К ПРЯМОЙ ЛИНИИ ПУТИНА

Уважаемый Владимир Владимирович!

Спасибо Вам за победу над пандемией и, вообще, за все, что Вы делаете для людей.

А вопрос у меня вот какой: каким образом странам НАТО удалось добиться у нас такого высокого уровня смертности от ковида и такого высокого уровня заболеваемости? Не пора ли закрывать Интернет?

Дмитрий Алешковский

Мы входим в топ-5 стран по количеству новых заражений и в топ-3 по количеству смертей в сутки. И это по официальной статистике, которую многократно ловили на обмане и подтасовках.

Мне понятно, в какой ловушке оказалась власть. Сложившаяся ситуация вынуждает принимать очень неудобные решения – ввести локдаун или принудительную вакцинацию, что моментально будет обозначать снижение доверия к власти и повышение ненависти (именно ненависти, прямо злобной, дремучей ненависти). А если не вводить, то не справляется медицинская система, что все равно приведет к злости и снижению доверия.

Победить сейчас можно только введя жесточайший контроль

Главные врачи нескольких московских клиник еще летом в частных беседах мне признавались, что сил больше не осталось никаких. Вообще. И у них и у врачей и у медсестер. (попробуйте походить в тайвеке сутки, а потом представьте, что вам надо ходить в нем два года). Все работали на пределе еще год назад. Сейчас работают просто каким-то героическим порывом. Вообще не представляю откуда врачи берут силы сейчас. Один врач сказал мне: "Я перестал переживать из-за того, что не могу спасти тех, кто не хочет спасаться".

Совершенно очевидно, что победить сейчас можно только введя жесточайший контроль за соблюдением всех правил.

Бороться с ковидом государство начинает с привычных мер: 19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила устроить россиянам "нерабочую неделю" с 30 октября по 7 ноября, и на следующий день Владимир Путин это предложение принял. Комментаторы испытали дежа вю.

Сергей Кальварский

Прочитал, что в рамках борьбы с ковидом в России будет объявлена нерабочая, повторюсь, НЕРАБОЧАЯ неделя. Я туповат, согласен, но понять как это поможет в борьбе с эпидемией, когда люди пойдут в кино, театры, рестораны, гости и т.д. – никак не могу. Кто-то понимает?

Валерий Рашкин

Вы ждёте, что народ будет сидеть дома? Но в России это так не работает

Московская мэрия продолжает ходить по граблям. Даже не ходить, а танцевать на них, я бы сказал. Майские праздники с примерно такой же концепцией ничему её не научили. Выходная неделя, а пойти некуда. Вы ждёте, что народ будет сидеть дома? Но в России это так не работает. Соберутся большими компаниями на дачах, в гостях, да где угодно ещё. Попутно ещё и количество алкогольных интоксикаций увеличится, как было во время карантина. Ну а про замечательный эффект от локдауна для экономики можно даже не говорить. Главное, не забывать при этом авиасообщение с разными странами открывать.

Георгий Бовт

Неделя нерабочих дней – это что мёртвому припарки. Нет ни стратегии, ни плана, ни понимания, ни решимости. Растерянность и беспомощность

Сергей Марков

Будет дополнительная чудовищная смертность от алкогольного угара

Решение о введении недельных каникул в России с 30 октября по 7 ноября чтобы остановить рост эпидемии ковида говорит скорее о растерянности правительства. Неделя не поможет. А в начале ноября, когда нельзя уехать на природу, будет дополнительная чудовищная смертность от алкогольного угара и бытовых драк в алкогольном состоянии. Полагаю, что эти недельные каникулы уже скоро всеми будут рассматриваться как ошибка. Правительство не должно показывать свою растерянность и слабость и неуверенность. Это пугает народ.

Татьяна Становая

Вообще практика нерабочих недель – это такое российское ноу-хау. Его отличие от нормальных локдаунов заключается в том, что локдаун подразумевает ответственность государства, которое вынуждено в таких случаях что-то компенсировать временно закрытому бизнесу. Нерабочие недели - это когда ответственность перекладывается на бизнес. Государство отпускает народ домой, а предприятия вынуждены нести потери. Крупные выживут, а мелких не жалко. Ну а кому надо сделают исключения. Вот время вспомнить, как оно было весной прошлого года

Владислав Иноземцев

...Новость о предложении г-жи Голиковой объявить первую неделю ноября нерабочей выглядит чем-то довольно неординарным. Мы прекрасно знаем, что в России карантин не принято называть карантином, а издержки, вызванные локдауном, предпочтительно перекладывать на работодателей и граждан. Однако вся логика действий правительства в последнее время базировалась на концепции business as usual, в которой новым карантинным мероприятиям не было места – и если с 30 октября по 7 ноября страна уйдёт на каникулы, это станет существенным изменением данного подхода.

Карантины, тем более замаскированные под праздники, ничего не изменят

На мой взгляд, радикальные меры нужны – но они должны касаться прежде всего ускоренной вакцинации и повышения её качества через закупку в том числе и иностранных препаратов – в то время как карантины, тем более замаскированные под праздники (когда общение между людьми может оказаться даже активнее, чем в обычное дни), уже ничего не изменят. Рост заболеваемости сейчас отмечается не только в России, но и по всей Восточной и Центральной Европе – и власти, например, Латвии отвечают на это введением месячного строгого локдауна. Такие меры могут помочь, в отличие от лукавой недельной передышки, которая явно не остановит эпидемии.

«Наверху» нет ни единой стратегии поведения

Так или иначе, похоже, что сегодня Россия находится у важного переломного момента: власти начинают понимать, что терять по миллиону человек в год без перспективы достигнуть хотя бы 60%-ной вакцинации уже непозволительно, но в то же время не готовы ни поставить экономику на паузу, ни обеспечить нужную в такой ситуации бюджетную поддержку населения. Однако в силу того, что «наверху» нет ни единой стратегии поведения в условиях продолжающегося кризиса, ни готовности к решительным действиям, мы, скорее всего, снова будем называть локдауны каникулами, относить издержки борьбы с ковидом на убытки предпринимателей и наблюдать за тем, как позиции антиваксеров только укрепляются на фоне подобных метаний. Ну и, конечно, время от времени из рублёвского бункера будет доноситься очередной рассказ о том, что самое трудное позади и Россия снова победила короновирус. Только слушателей этих победных реляций с каждым месяцем будет становиться всё меньше...

Екатерина Шульман

Ну что, у нас опять все поумирали и никто не привился, так что пора запираться по новой. Поздновато уже идти в вирусологи-любители (все порядочные люди переквалифицировались еще полтора года назад), но при такой распространенности заражения чем нам теперь поможет локдаун? Тем паче сроком на неделю, что меньше среднего периода болезни? Идея карантинов ведь в том, чтобы все зараженные переболели (или умерли), не заразив новых. Впрочем, каждый элемент системы принятия решений, как известно, делает не то, что способствует достижению цели (у каждого элемента своя цель), а то, что может и умеет. Умеете вы плясать – будете плясать в ответ на любой внешний импульс, умеете уголовные дела возбуждать – будете возбуждать, что бы ни происходило. Сведение такого рода реакций к единому целеполаганию называется, собственно, политическим руководством или политическим управлением, но у нас давно забыли, что это такое.

Мэр Москвы Сергей Собянин пошел еще дальше: он предложил запереть по домам всех пенсионеров до февраля.

Николай Подосокорский

Вечно молодой 63-летний мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам 60+ со словами "Дорогие мои бабушки и дедушки" и сообщил, что жители Москвы старше 60 лет будут должны соблюдать "домашний режим" с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года. А ведь как орали до хрипоты три года назад о том, что пенсионный возраст надо повысить хотя бы для того, чтобы отодвинуть старость. Мол как же это можно называть стариками 60-летних крепких мужиков, когда и Владимир Владимирович Путин даст фору любому юнцу, и Владимир Владимирович Познер готов работать до 100 лет. Но нет, как пандемия накрыла, так выяснилось, что в России все равно все в 60 лет уже деды и бабки, кроме чиновников и депутатов, разумеется.

Константин Калачев

Собянин выступил с обращением "дорогие мои бабушки и дедушки" и призвал непривитых москвичей от 60-ти и старше перейти на "домашний режим". Диалектика. Как пенсионный возраст поднимать, так 60-65 – это вторая молодость. А как пандемия, так бабушки и дедушки.

Не так давно Собянин объявил о дополнительных выплатах за вакцинацию для людей старшего возраста, однако непонятно, послужат ли деньги достаточной мотивацией, если возможности выходить из дома у них все равно не будет.

Александр Кынев

Введение микролокдауна для всех подряд, включая привитых и переболевших, это полная демотивация прививаться вообще – ибо нахрен тогда делать прививки ещё непривитым, если все равно, если что, запирают и поражают в правах всех #собянинщиназло

Врачи тем аременем одобряют любые усилия по продвижению вакцинации.

Андрей Волна

Страна задыхается. Буквально вымирает, хрипя и кашляя.

На этом фоне в Москве вводится по сути дела обязательная вакцинация отдельных групп населения.

Давно пора. И не только в Москве.

Это именно то, что Алексей Живов сделал в нашей больнице (практически 90 процентов вакцинированных).

В результате (тьфу-тьфу) количество новых случаев инфицирования среди персонала минимально (на уровне "фона").

И все с лёгким течением.

То, что новая волна ковида оказалась настолько устрашающей, связывают с низким уровнем вакцинации – и многие комментаторы винят в происходящем не столько власти, сколько несознательное население, не желающее прививаться.

Марат Гельман

главным открытием, увы, для меня, стало количество моих знакомых, которые тихо не прививаются. Придумывают себе что-то или транслируют чужое что-то, если спросишь. Глаза прячут. Или не прячут. Готовы внутренне, что ты им от ворот поворот.

Ps тысяча смертей в день. Ужас

Наталья Осипова

Мы должны четко понимать, что за введение локдауна с 30 по 7 – и это минимум – несут персональную ответственность те, кто не носит масок, не соблюдает дистанцию и не прививается. Вот такая прямая связь. Это не Голикова вводит, это не Мишустин одобряет, это не Собянин лоббирует, это лично вы виноваты и несете ответсвенность, если вы упоротый антиваксер и пропагандист теорий заговора и чипирования. Вот так это работает, увы.

Андрей Макаревич

Из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза.

Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах.

Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же)

Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун.

Продолжать?

Михаил Козырев

Ну и Европа и Америка для нас много лет будет закрыта. Но здесь добавляется еще одна причина к той, о которой ты пишешь: власть не допускает зарубежные вакцины в страну. Вы-бе-ши-ва-ет!

Многие россияне не прививаются в том числе и потому, что не доверяют отечественным вакцинам, а зарубежные в страну не завозят – летом Дмитрий Песков заявлял, что в стране "хватает своих". Похоже, что власти приняли политическое решение и не допускают на рынок западные вакцины, пока на Западе, в свою очередь, не зарегистрируют "Спутник-V". За то, чтобы открыть для россиян доступ к зарубежным вакцинам, выступил оппозиционный политик Дмитрий Гудков:

Больше 1000 смертей в день. Только официально. Избыточная смертность – больше 2000 в день. В России всего треть привитых.

Я предложил открыть Россию для признанных ВОЗ вакцин. Это бы увеличило число вакцинированных и повысило уровень доверия к вакцинации.

Несколько тысяч комментариев, бурная дискуссия. Очевидно, что мое предложение выгодно всем:

– сомневающиеся в качестве российской вакцины могли бы привиться западной;

– исчезнет вакцинный занавес между Россией и Европой с США;

– государство получит больше вакцинированных и повысит уровень доверия к вакцинации. Иначе – чисто смертей увеличивается, локдаун ширится, протесты растут.

– "Спутник" выигрывает, так как легализация зарубежных вакцин ускорит легализацию самого "Спутника" ВОЗ.

И главное – это остановит гибель людей.

Идея поддерживается многими, иначе бы на меня не набросились всякие помойки типа "Царьграда": "Гудков обрушился на наш родной "Спутник", хотя даже в ролике я сказал, что это хорошая вакцина, сам привился. Даже многие противники вакцинации увидели в этом выгоду, ведь наличие выбора – это ещё и альтернатива принудиловке.

Однако прошлогодние усилия пропаганды, вовсю критиковавшей тогда западные вакцины, подорвали у многих доверие и к ним – многие считают, что корень проблемы именно в этом.

Аббас Галлямов

Ого, думский вице-спикер и бывший телеведущий Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации. По его мнению, ученые и эксперты не смогли "проявить себя в этом направлении". Поэтому, дескать, у людей нет доверия к вакцине.

Передайте вице-спикеру, что виноваты не учёные, а он сам. Учёные ведь по тому же самому телевизору к людям обращаются, из которого он на протяжении долгих лет на свою аудиторию ложь лил. Так чего же теперь удивляться, что ни одному звучащему из телевизора слову люди не верят. Обвинять в этом учёных – это перекладывать с больной головы на здоровую.